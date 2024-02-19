https://ria.ru/20240219/znak-1928278273.html

В Петербурге учредили почетный знак за участие в спецоперации

В Петербурге учредили почетный знак за участие в спецоперации - РИА Новости, 19.02.2024

В Петербурге учредили почетный знак за участие в спецоперации

В Санкт-Петербурге учредили памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:30

2024-02-19T16:30

2024-02-19T16:30

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербург

россия

мариуполь

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге учредили памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "24 февраля 2024 года исполняется два года с начала специальной военной операции. На рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства сегодня одобрили постановление о памятном знаке "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении. По словам Беглова, Северная столица всегда особо чтила защитников Отечества и людей, которые трудились во имя Победы. Почетный знак учрежден для того, чтобы отметить их заслуги. "Решение, которое мы приняли, станет частью нашей истории. Сегодня особенно актуальны слова "народ и армия едины". Поддержка нашего президента защитников Отечества, патриотический настрой, сплоченность нашего общества высоки как никогда. Петербуржцы вместе с воинами из других регионов мужественно сражаются на фронтах специальной военной операции. Петербургские предприятия нарастили выпуск оборонной продукции. Специалисты предприятий города, сотрудники органов власти и государственных учреждений, медики, учителя, волонтеры, оказывают содействие в восстановлении мирной жизни в новых регионах", — сказал губернатор. Первые почетные знаки уже на этой неделе получат бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн. "Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы благодарны воинам, которые, не щадя своей жизни, своего здоровья, защищают Россию. Президент также особо отметил тех, кто выпускает оружие, лечит раненых в госпиталях, помогает восстанавливать города, поселки и предприятия, собирает гуманитарную помощь и отправляет ее в новые регионы, помогает коллегам налаживать мирную жизнь", - отметил Беглов. Петербург в настоящее время продолжает восстанавливать город-побратим Мариуполь.

https://ria.ru/20240219/veteran-1928263457.html

https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928255508.html

санкт-петербург

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мариуполь

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общество, санкт-петербург, россия, мариуполь, александр беглов