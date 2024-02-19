https://ria.ru/20240219/zhirinovskiy-1928251874.html

Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет

Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет - РИА Новости, 19.02.2024

Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять байопик про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости, что актер Никита Кологривый похож на РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:50

2024-02-19T14:50

2024-02-19T14:50

культура

владимир жириновский

александр баранов

новости культуры

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Баранов, который планирует снять байопик про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости, что актер Никита Кологривый похож на лидера партии, но сыграет ли он его, станет известно только после актерских проб. Ранее в пресс-службе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что Кологривый сыграет Жириновского в байопике про основателя и лидера ЛДПР. "Может, и сыграет, но когда пробы будут, мы поймем. Пока актерских проб еще не было. Все знают только о том, что он (Кологривый - ред.) очень сильно похож (на Жириновского - ред.). Поэтому, конечно, он будет на пробах как кандидат один или два, посмотрим", - сказал собеседник агентства. Режиссер предположил, что Слуцкий вызвал артиста, чтобы убедиться в его схожести с Жириновским. "Я думаю, так это было", - добавил Баранов. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир жириновский, александр баранов, новости культуры, умер владимир жириновский