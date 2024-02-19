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Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет - РИА Новости, 19.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:50 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/zhirinovskiy-1928251874.html
Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет
Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет - РИА Новости, 19.02.2024
Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет
Режиссер Александр Баранов, который планирует снять байопик про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости, что актер Никита Кологривый похож на РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:50
2024-02-19T14:50
культура
владимир жириновский
александр баранов
новости культуры
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Баранов, который планирует снять байопик про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости, что актер Никита Кологривый похож на лидера партии, но сыграет ли он его, станет известно только после актерских проб. Ранее в пресс-службе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что Кологривый сыграет Жириновского в байопике про основателя и лидера ЛДПР. "Может, и сыграет, но когда пробы будут, мы поймем. Пока актерских проб еще не было. Все знают только о том, что он (Кологривый - ред.) очень сильно похож (на Жириновского - ред.). Поэтому, конечно, он будет на пробах как кандидат один или два, посмотрим", - сказал собеседник агентства. Режиссер предположил, что Слуцкий вызвал артиста, чтобы убедиться в его схожести с Жириновским. "Я думаю, так это было", - добавил Баранов. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.
РИА Новости
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владимир жириновский, александр баранов, новости культуры, умер владимир жириновский
Культура, Владимир Жириновский, Александр Баранов, Новости культуры, Умер Владимир Жириновский
Режиссер фильма о Жириновском заявил, что исполнителя главной роли пока нет

Режиссер: Кологривого пока не пробовали и не утвердили на роль Жириновского

© РИА Новости / Антон ДенисовСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Съемки фильма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Баранов, который планирует снять байопик про основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил РИА Новости, что актер Никита Кологривый похож на лидера партии, но сыграет ли он его, станет известно только после актерских проб.
Ранее в пресс-службе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что Кологривый сыграет Жириновского в байопике про основателя и лидера ЛДПР.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый в сцене из спектакля Моими глазами в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
"Может, и сыграет, но когда пробы будут, мы поймем. Пока актерских проб еще не было. Все знают только о том, что он (Кологривый - ред.) очень сильно похож (на Жириновского - ред.). Поэтому, конечно, он будет на пробах как кандидат один или два, посмотрим", - сказал собеседник агентства.
Режиссер предположил, что Слуцкий вызвал артиста, чтобы убедиться в его схожести с Жириновским. "Я думаю, так это было", - добавил Баранов.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.
"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский
© РИА Новости / Простяков | Перейти в медиабанк

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский проводит предвыборный митинг на Арбате

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
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1 из 20
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается боксом в свободное время

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 20
© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанк

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

Заместитель председателя Государственной Думы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский возвращается из Государственной Думы РФ на метро

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
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3 из 20
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанк

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
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4 из 20
© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанк

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на митинге в свою поддержку на Пушкинской площади. 2012 год

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
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5 из 20
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве. 2013 год

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 20
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский у своей детской фотографии на ферме в деревне Дарьино

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения ЗАО Совхоз имени Ленина

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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9 из 20
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский печет блины во время празднования Масленицы в Институте мировых цивилизаций

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
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10 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский на соревнованиях Московская лыжня-2018

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 20
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Посещает приют для бездомных животных.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения приюта для бездомных собак Красная сосна в Москве

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
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12 из 20
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018 на Манежной площади в Москве

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 20
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

Депутаты слушают выступление руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимира Жириновского на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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15 из 20
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время партийного сбора в Москве в день годовщины Великой Октябрьской революции

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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16 из 20
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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17 из 20
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

Участники антивоенного митинга ЛДПР на Пушкинской площади в Москве против войны на Украине, против конфликтов на Ближнем Востоке и учений НАТО у границ России

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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18 из 20
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и скульптор Зураб Церетели на церемонии открытия трехметровой скульптуры Владимира Жириновского во дворе Института мировых цивилизаций в Москве

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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19 из 20
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
20 из 20

Один из самых ярких российских политиков Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.

© РИА Новости / Простяков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете и юридический факультет МГУ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 20

Прежде чем заняться политикой, Жириновский работал в Советском комитете защиты мира, Инюрколлегии Министерства юстиции СССР, возглавлял юридический отдел издательства "Мир".

© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в медиабанк
3 из 20

Как юристу, ему часто приходилось выступать перед аудиторией. Здесь он почувствовал себя в своей стихии.

© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
4 из 20

На рубеже 1990-х Владимир Жириновский создает Либерально-демократическую партию, лидером которой он оставался всю жизнь.

© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в медиабанк
5 из 20

В 1991 году выдвигался на пост президента РСФСР и занял третье место.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 20

Жириновский — рекордсмен по попыткам стать главой государства. Он баллотировался на выборах в 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 20

Владимир Вольфович известен эмоциональными выступлениями, хлесткие выражения стали его визитной карточкой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 20

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть", — говорил о себе Жириновский.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
9 из 20

Красноречие — не единственный талант Жириновского, он был мастером на все руки. Вот политик печет блины на Масленицу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Вот принимает участие в соревнованиях "Московская лыжня".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Посещает приют для бездомных животных.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
12 из 20

И фотографируется с болельщиками чемпионата мира по футболу в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 20

Публичная деятельность не мешала политику заниматься законотворчеством.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Жириновский был депутатом Госдумы всех созывов, руководил фракцией ЛДПР с декабря 2011 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 20

Политик славился нестандартными инициативами: от легализации многоженства до клонирования гениев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
16 из 20

У Владимира Жириновского было много высоких наград: от орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Почета и Александра Невского до именного кортика.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
17 из 20

В годы бума многочисленных премий Жириновскому досталась "Любовь народная" в номинации "Он один у нас такой".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
18 из 20

В 2016 году в Москве появилась скульптура Владимира Жириновского. Трехметровую фигуру работы Зураба Церетели установили во дворе учрежденного лидером ЛДПР Института мировых цивилизаций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
19 из 20

Лидер ЛДПР опубликовал более 500 книг, в том числе сто томов собственных произведений под названием "Политическая классика".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
КультураВладимир ЖириновскийАлександр БарановНовости культурыУмер Владимир Жириновский
 
 
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