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"Лузер". Выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
"Лузер". Выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 19.02.2024
"Лузер". Выпад Зеленского в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что соглашения о гарантиях безопасности с Францией и Германией будут "сдерживать... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:40
2024-02-19T15:40
2024-02-19T21:03
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что соглашения о гарантиях безопасности с Францией и Германией будут "сдерживать российскую агрессию"."Ты не убедишь нас тебя спонсировать", — написал читатель."Люди все еще в это верят?" — задался вопросом другой."Хватит уничтожать свой народ. Сядьте за стол переговоров", — призвал третий."Прекратите спонсировать конфликт, и он прекратится", — заметил пользователь."Лузер", — заключили в дискуссии.На прошлой неделе Украина подписала двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Германией и Францией. Согласно документу, Берлин намерен предоставлять Киеву помощь "так долго, как это потребуется". Договор с Парижем касается передачи современного оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО. Также подразумевается обучение солдат ВСУ и совместное производство оружия.
https://ria.ru/20240218/daniya-1928048342.html
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в мире, украина, франция, германия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Германия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины