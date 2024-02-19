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В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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04:34 19.02.2024 (обновлено: 09:45 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928146855.html
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине
Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:34
2024-02-19T09:45
в мире
япония
украина
токио
владимир зеленский
фумио кисида
денис шмыгаль
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ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено "по причинам с украинской стороны". &quot;Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено&quot;, — заявили модераторы конференции.Официальное открытие конференции, в которой, помимо представителей политических кругов двух стран, участвуют около 300 представителей бизнеса от обеих стран, началось с приветствия премьер-министра Японии Фумио Кисиды, а затем с речью выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Японии. Затем, как ожидается, состоится обмен меморандумами о сотрудничестве. После этого будет экономическая сессия, в которой примут участие члены кабинета министров Украины и их коллеги в правительстве Японии. За ней последует сессия "Женщины, мир, безопасность" (WPS), на которой может выступить глава МИД Японии Еко Камикава. После обеда состоится панельная дискуссия. Ранее сообщалось, что на конференции будут определены семь конкретных направлений для оказания помощи. По этим направлениям, которые включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. В ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического восстановления Украины будет подписано 20 документов. Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов). До сих пор Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928098984.html
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в мире, япония, украина, токио, владимир зеленский, фумио кисида, денис шмыгаль
В мире, Япония, Украина, Токио, Владимир Зеленский, Фумио Кисида, Денис Шмыгаль
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине

В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

© AP Photo / Kazuhiro NogiПремьер-министр Японии Фумио Кисида выступает с речью во время японско-украинской конференции в Токио. 19 февраля 2024
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает с речью во время японско-украинской конференции в Токио. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Kazuhiro Nogi
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает с речью во время японско-украинской конференции в Токио. 19 февраля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник в Токио японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено "по причинам с украинской стороны".
«

"Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено", — заявили модераторы конференции.

Официальное открытие конференции, в которой, помимо представителей политических кругов двух стран, участвуют около 300 представителей бизнеса от обеих стран, началось с приветствия премьер-министра Японии Фумио Кисиды, а затем с речью выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с визитом в Японии. Затем, как ожидается, состоится обмен меморандумами о сотрудничестве.
После этого будет экономическая сессия, в которой примут участие члены кабинета министров Украины и их коллеги в правительстве Японии. За ней последует сессия "Женщины, мир, безопасность" (WPS), на которой может выступить глава МИД Японии Еко Камикава. После обеда состоится панельная дискуссия.
Ранее сообщалось, что на конференции будут определены семь конкретных направлений для оказания помощи. По этим направлениям, которые включают помощь в разминировании и разборе завалов, развитие сельского хозяйства и животноводства, энергетику и инфраструктуру, улучшение гуманитарных условий и улучшение жизни, включая дистанционную медицину, биотехнологии и повышение производительности, развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий, борьбу с коррупцией. В ходе японо-украинской конференции по продвижению экономического восстановления Украины будет подписано 20 документов. Общий объем помощи составит 15,8 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).
До сих пор Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.
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