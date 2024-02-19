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Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново - РИА Новости, 19.02.2024
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10:00 19.02.2024 (обновлено: 12:04 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/zavod-1928171096.html
Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново
Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново - РИА Новости, 19.02.2024
Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново
Генпрокуратура подала иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:00
2024-02-19T12:04
россия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте Арбитражного суда Ивановской области. "Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением &lt;…&gt; об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", — говорится в документе. Иск приняли к производству 8 февраля, предварительное заседание назначили на на 4 марта. При этом суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на все движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент". Как пишет газета "Коммерсант", в надзорном ведомстве пришли к выводу, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно: решение о передаче акций принимали не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства. Это, полагают в Генпрокуратуре, нанесло ущерб обороноспособности страны.
https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html
россия
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россия, ивановская область
Россия, Ивановская область
Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново

Генпрокуратура потребовала вернуть государству Ивановский завод станкостроения

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте Арбитражного суда Ивановской области.
"Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением <…> об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", — говорится в документе.

Ивановский завод тяжелого станкостроения — одно из крупнейших российских предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования. Ведет историю с 1950-х годов.

Иск приняли к производству 8 февраля, предварительное заседание назначили на на 4 марта. При этом суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на все движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент".
Как пишет газета "Коммерсант", в надзорном ведомстве пришли к выводу, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно: решение о передаче акций принимали не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства. Это, полагают в Генпрокуратуре, нанесло ущерб обороноспособности страны.
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