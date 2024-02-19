Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново
Генпрокуратура потребовала вернуть государству Ивановский завод станкостроения
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 фев — РИА Новости. Генпрокуратура подала иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС), следует из материалов на сайте Арбитражного суда Ивановской области.
"Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением <…> об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", — говорится в документе.
Ивановский завод тяжелого станкостроения — одно из крупнейших российских предприятий по производству высокотехнологичного и наукоемкого оборудования. Ведет историю с 1950-х годов.
Иск приняли к производству 8 февраля, предварительное заседание назначили на на 4 марта. При этом суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на все движимое и недвижимое имущество завода и АО "Станки и инструмент".
Как пишет газета "Коммерсант", в надзорном ведомстве пришли к выводу, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно: решение о передаче акций принимали не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства. Это, полагают в Генпрокуратуре, нанесло ущерб обороноспособности страны.