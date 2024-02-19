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В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции - РИА Новости, 19.02.2024
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13:00 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/yaytsa-1928217951.html
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции - РИА Новости, 19.02.2024
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции
В Россию за прошедшую неделю было ввезено еще 2,1 миллиона пищевых яиц из Азербайджана и 316,8 тысячи яиц из Турции, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:00
2024-02-19T13:00
россия
азербайджан
турция
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Россию за прошедшую неделю было ввезено еще 2,1 миллиона пищевых яиц из Азербайджана и 316,8 тысячи яиц из Турции, сообщает Россельхознадзор. "В период с 12 по 18 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,1 миллиона штук и Турции в количестве 316,8 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении. Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. В итоге всего по состоянию на 19 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 22,3 миллиона пищевых яиц. Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html
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россия, азербайджан, турция, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Азербайджан, Турция, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Россию продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции

Россельхознадзор: Россия получила 2,4 млн пищевых яиц из Азербайджана и Турции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Россию за прошедшую неделю было ввезено еще 2,1 миллиона пищевых яиц из Азербайджана и 316,8 тысячи яиц из Турции, сообщает Россельхознадзор.
"В период с 12 по 18 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,1 миллиона штук и Турции в количестве 316,8 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.
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Росстат заявил о снижении цен на яйца
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Решение об открытии рынка для продукции из Азербайджана было принято властями в ноябре, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.
В итоге всего по состоянию на 19 февраля в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 22,3 миллиона пищевых яиц.
Куриные яйца в РФ за прошлый год подорожали более чем в полтора раза. В наступившем году цены на них стали снижаться: по данным Росстата, с начала года по 5 февраля они уменьшились в среднем на 2,58%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.
Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
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РоссияАзербайджанТурцияДмитрий ПатрушевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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