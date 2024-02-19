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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vzryvy-1928223935.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком
Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:16
2024-02-19T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram. "Взрывы в Полтаве", - говорится в сообщении. Позднее телеканал сообщил о взрывах в Кропивницком. До переименования в 2016 году этот город назывался Кировоград. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html
полтава
украина
кропивницкий (бывший кировоград)
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в мире, полтава, украина, кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Кропивницкий (бывший Кировоград)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком

Украинский телеканал "24" сообщил о взрывах в Полтаве и Кропивницком

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram.
"Взрывы в Полтаве", - говорится в сообщении.
Позднее телеканал сообщил о взрывах в Кропивницком. До переименования в 2016 году этот город назывался Кировоград.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваУкраинаКропивницкий (бывший Кировоград)
 
 
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