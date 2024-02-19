https://ria.ru/20240219/vzryvy-1928223935.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком - РИА Новости, 19.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком

Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:16

2024-02-19T13:16

2024-02-19T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram. "Взрывы в Полтаве", - говорится в сообщении. Позднее телеканал сообщил о взрывах в Кропивницком. До переименования в 2016 году этот город назывался Кировоград. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html

полтава

украина

кропивницкий (бывший кировоград)

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в мире, полтава, украина, кропивницкий (бывший кировоград)