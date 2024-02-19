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В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html
В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются
В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются - РИА Новости, 19.02.2024
В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются
После освобождения Авдеевки позиции украинской армии "могут посыпаться как домино", Киев делал слишком большие ставки на этот укрепрайон, такое мнение РИА... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:57
2024-02-19T17:57
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
украина
россия
ян гагин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. После освобождения Авдеевки позиции украинской армии "могут посыпаться как домино", Киев делал слишком большие ставки на этот укрепрайон, такое мнение РИА Новости высказал советник главы ДНР Ян Гагин. "После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон. Исход кампании понятен всем - это вопрос времени. Наши оппоненты уже задумываются о том, что будет после победы России, взвешивают финансовые и репутационные риски. А руководство Украины стало чаще проверять готовность личных самолётов на предмет того, чтобы покинуть страну. Даст ли им эту возможность народ Украины и кто примет этих военных преступников, пока не ясно", - сказал собеседник агентства. По его словам, у украинского народа все чаще звучат вопросы к нынешнему киевскому режиму. "А тем временем в украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий. Там тысячи пропавших без вести, тысячи калек, повальная бедность, произвол властей. Страх, боль и ненависть - состояние украинского общества в трёх словах", - заявил Гагин. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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безопасность, авдеевка, украина, россия, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Украина, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются

Гагин: после потери Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на город Авдеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. После освобождения Авдеевки позиции украинской армии "могут посыпаться как домино", Киев делал слишком большие ставки на этот укрепрайон, такое мнение РИА Новости высказал советник главы ДНР Ян Гагин.
"После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон. Исход кампании понятен всем - это вопрос времени. Наши оппоненты уже задумываются о том, что будет после победы России, взвешивают финансовые и репутационные риски. А руководство Украины стало чаще проверять готовность личных самолётов на предмет того, чтобы покинуть страну. Даст ли им эту возможность народ Украины и кто примет этих военных преступников, пока не ясно", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, у украинского народа все чаще звучат вопросы к нынешнему киевскому режиму. "А тем временем в украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий. Там тысячи пропавших без вести, тысячи калек, повальная бедность, произвол властей. Страх, боль и ненависть - состояние украинского общества в трёх словах", - заявил Гагин.
В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаУкраинаРоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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