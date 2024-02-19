https://ria.ru/20240219/vsu-1928302115.html

В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются

В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются - РИА Новости, 19.02.2024

В Донецке надеются, что после потери Авдеевки позиции ВСУ посыплются

После освобождения Авдеевки позиции украинской армии "могут посыпаться как домино", Киев делал слишком большие ставки на этот укрепрайон, такое мнение РИА... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:57

2024-02-19T17:57

2024-02-19T17:57

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

украина

россия

ян гагин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. После освобождения Авдеевки позиции украинской армии "могут посыпаться как домино", Киев делал слишком большие ставки на этот укрепрайон, такое мнение РИА Новости высказал советник главы ДНР Ян Гагин. "После падения Авдеевки позиции ВСУ могут посыпаться как домино. Слишком большие ставки делали руководство Украины и его хозяева на этот укрепрайон. Исход кампании понятен всем - это вопрос времени. Наши оппоненты уже задумываются о том, что будет после победы России, взвешивают финансовые и репутационные риски. А руководство Украины стало чаще проверять готовность личных самолётов на предмет того, чтобы покинуть страну. Даст ли им эту возможность народ Украины и кто примет этих военных преступников, пока не ясно", - сказал собеседник агентства. По его словам, у украинского народа все чаще звучат вопросы к нынешнему киевскому режиму. "А тем временем в украинском обществе все чаще появляются вопросы к власти, проходят митинги и пикеты, протесты против мобилизации, из-за невыплат госгарантий. Там тысячи пропавших без вести, тысячи калек, повальная бедность, произвол властей. Страх, боль и ненависть - состояние украинского общества в трёх словах", - заявил Гагин. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, украина, россия, ян гагин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр