https://ria.ru/20240219/vsu-1928192321.html

Пушилин призвал отодвигать украинские войска и дальше

Пушилин призвал отодвигать украинские войска и дальше - РИА Новости, 19.02.2024

Пушилин призвал отодвигать украинские войска и дальше

Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, однако, чтобы исключить их полностью, нужно и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:38

2024-02-19T11:38

2024-02-19T11:38

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

авдеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, однако, чтобы исключить их полностью, нужно и дальше отодвигать украинские войска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В первую очередь, это, конечно же, снижает кратно обстрелы Киевского, Куйбышевского. Ворошиловского районов Донецка, Красногвардейского района Макеевки, в целом Ясиноватой". - сказал Пушилин. По его словам, у ВСУ все еще остаются возможности наносить удары по этим городам "с учетом поставок дальнобойных ракет странами Запада". "Мы понимаем, что противника нужно отодвигать дальше, чтобы не было вообще в принципе возможности совершать обстрелы по гражданским объектам и наносить вред гражданскому населению", - подчеркнул глава региона. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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