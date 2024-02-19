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Лавров встретился с президентом Кубы
Лавров встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 19.02.2024
Лавров встретился с президентом Кубы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T23:51
2024-02-19T23:51
2024-02-19T23:51
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Лавров в понедельник начал поездку по странам Латинской Америки. Глава МИД РФ прибыл на Кубу, где он уже встретился с коллегой Бруно Родригесом. "Сергея Лаврова принимает президент Кубы", - написала Захарова, опубликовав их совместное фото.
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куба, россия, латинская америка, мария захарова, мигель диас-канель, сергей лавров, в мире
Куба, Россия, Латинская Америка, Мария Захарова, Мигель Диас-Канель, Сергей Лавров, В мире
Лавров встретился с президентом Кубы
Захарова: Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем