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Лавров встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 19.02.2024
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23:51 19.02.2024
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Лавров встретился с президентом Кубы
Лавров встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 19.02.2024
Лавров встретился с президентом Кубы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T23:51
2024-02-19T23:51
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латинская америка
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Лавров в понедельник начал поездку по странам Латинской Америки. Глава МИД РФ прибыл на Кубу, где он уже встретился с коллегой Бруно Родригесом. "Сергея Лаврова принимает президент Кубы", - написала Захарова, опубликовав их совместное фото.
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куба, россия, латинская америка, мария захарова, мигель диас-канель, сергей лавров, в мире
Куба, Россия, Латинская Америка, Мария Захарова, Мигель Диас-Канель, Сергей Лавров, В мире
Лавров встретился с президентом Кубы

Захарова: Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Лавров в понедельник начал поездку по странам Латинской Америки. Глава МИД РФ прибыл на Кубу, где он уже встретился с коллегой Бруно Родригесом.
"Сергея Лаврова принимает президент Кубы", - написала Захарова, опубликовав их совместное фото.
 
КубаРоссияЛатинская АмерикаМария ЗахароваМигель Диас-КанельСергей ЛавровВ мире
 
 
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