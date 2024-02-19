https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html

Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец

Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец - РИА Новости, 19.02.2024

Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец

Новорожденный ребенок, которого на прошлой неделе нашли в мусорном контейнере в Новосибирске в сильный мороз, находится в стабильном состоянии, он выжил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:07

2024-02-19T10:07

2024-02-19T10:07

новосибирск

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Новорожденный ребенок, которого на прошлой неделе нашли в мусорном контейнере в Новосибирске в сильный мороз, находится в стабильном состоянии, он выжил благодаря счастливому стечению обстоятельств, рассказал журналистам в понедельник главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков. Ранее сообщалось, что днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска в мусорном контейнере был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Бригада скорой помощи доставила малыша в больницу. В этот день на улице было около минус 25 градусов. "Здесь по счастливой случайности, у ребенка очень сильный ангел-хранитель, потому что он находился (на морозе- ред.) очень мало времени и не успел критически остыть. Самое страшное для новорожденных, отчего они погибают, это переохлаждение, потому что сам ребенок не умеет регулировать теплообмен, в отличие от взрослых", - рассказал Волков. Он пояснил, что благодаря стечению обстоятельств ребенка смогли вовремя заметить и вовремя оказали медицинскую помощь. "На сегодняшний день состояние его стабильное. Надеемся, что он будет и дальше с положительной динамикой и найдутся люди, которые будут готовы помочь ему нормально жить и не чувствовать себя каким-то ущербным в этой ситуации", - сказал врач. Ранее в следственном управлении СК по Новосибирской области сообщали о задержании 22-летней матери ребенка, в отношении которой возбуждено уголовное дело о попытке убийства новорожденного.

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912330820.html

https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), общество