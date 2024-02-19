https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html

Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта - РИА Новости, 19.02.2024

Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:15

2024-02-19T02:15

2024-02-19T09:11

павел мясоедов

технологии

россия

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МОСКВА,19 фев — РИА Новости. Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что технология VPN маскирует местонахождение пользователя, чтобы обойти введенные запреты на определенные ресурсы. Провайдер просто не увидит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно не имеет возможности их блокировать.С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. “Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну”, — заключил эксперт.

https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

павел мясоедов, технологии, россия