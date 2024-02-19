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Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта - РИА Новости, 19.02.2024
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02:15 19.02.2024 (обновлено: 09:11 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта - РИА Новости, 19.02.2024
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта
Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:15
2024-02-19T09:11
павел мясоедов
технологии
россия
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МОСКВА,19 фев — РИА Новости. Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что технология VPN маскирует местонахождение пользователя, чтобы обойти введенные запреты на определенные ресурсы. Провайдер просто не увидит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно не имеет возможности их блокировать.С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. “Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну”, — заключил эксперт.
https://ria.ru/20240205/vpn-servisy-1925572113.html
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павел мясоедов, технологии, россия
Павел Мясоедов, Технологии, Россия
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта

Эксперт Мясоедов: технология VPN станет доступной лишь для опытных пользователей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА,19 фев — РИА Новости. Возможный запрет на популяризацию VPN-сервисов с 1 марта лишит возможности пользоваться ими лишь некоторые категории граждан, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Он напомнил, что технология VPN маскирует местонахождение пользователя, чтобы обойти введенные запреты на определенные ресурсы. Провайдер просто не увидит те сайты, на которые переходят его клиенты, соответственно не имеет возможности их блокировать.
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Невозможно полностью заблокировать VPN-сервисы, заявила Мизулина
5 февраля, 23:12
С 1 марта могут ограничить лишь работу программ, находящихся в свободном доступе. Сама технология останется доступной, но лишь для опытных пользователей, способных самостоятельно ее настроить. “Такие запреты могут быть оправданы в условиях давления, которое оказывается на нашу страну”, — заключил эксперт.
 
Павел МясоедовТехнологииРоссия
 
 
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