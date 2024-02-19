https://ria.ru/20240219/vozgoranie-1928280678.html
В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека
В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека - РИА Новости, 19.02.2024
В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека
Три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:39
2024-02-19T16:39
2024-02-19T18:36
происшествия
балаково
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928308883_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6907eb0ffe6daa0373baf5d7003d479e.jpg
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "Три человека получили термические ожоги, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства, отметив, что информации о том, что на предприятии произошел взрыв, нет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе в Балаково. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту несчастного случая на производстве, где "рабочие пострадали при возгорании". "По предварительным данным, сегодня, 19 февраля 2024 года, при проведении работ на одном из предприятий в Балаково произошло возгорание, в результате которого пострадали работники. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратура города выясняет причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что сообщений о происшествии на заводе в Балаково не поступало. "Пожарно-спасательные подразделения не привлекались", - добавили в главке.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928079899.html
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926634776.html
балаково
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928308883_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_565095b94ba6b6d59b144906d97e96e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балаково, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека
В Балаково Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"Три человека получили термические ожоги, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства, отметив, что информации о том, что на предприятии произошел взрыв, нет.
В Саратове при пожаре в общежитии пострадал ребенок
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе в Балаково
.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту несчастного случая на производстве, где "рабочие пострадали при возгорании".
Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
"По предварительным данным, сегодня, 19 февраля 2024 года, при проведении работ на одном из предприятий в Балаково произошло возгорание, в результате которого пострадали работники. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратура города выясняет причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального главка МЧС
уточнили журналистам, что сообщений о происшествии на заводе в Балаково не поступало. "Пожарно-спасательные подразделения не привлекались", - добавили в главке.
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека