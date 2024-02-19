https://ria.ru/20240219/vozgoranie-1928280678.html

В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека

В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека - РИА Новости, 19.02.2024

В Саратовской области при возгорании на заводе пострадали три человека

Три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:39

2024-02-19T16:39

2024-02-19T18:36

происшествия

балаково

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Три человека попали в реанимацию с ожогами после возгорания на заводе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "Три человека получили термические ожоги, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства, отметив, что информации о том, что на предприятии произошел взрыв, нет. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что трое рабочих пострадали при возгорании на металлургическом заводе в Балаково. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту несчастного случая на производстве, где "рабочие пострадали при возгорании". "По предварительным данным, сегодня, 19 февраля 2024 года, при проведении работ на одном из предприятий в Балаково произошло возгорание, в результате которого пострадали работники. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратура города выясняет причины и обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что сообщений о происшествии на заводе в Балаково не поступало. "Пожарно-спасательные подразделения не привлекались", - добавили в главке.

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https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926634776.html

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)