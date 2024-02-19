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Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев - РИА Новости, 19.02.2024
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Культура
 
22:21 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vorobev-1928347209.html
Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев
Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев - РИА Новости, 19.02.2024
Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев
Сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:21
2024-02-19T22:21
культура
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Скончался сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Иванович Воробьев (1970 – 2024)... Выражаем соболезнование родным и близким Константина Ивановича Воробьева. Светлая ему память", - говорится в сообщении. Константин Воробьев - сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, академик Евразийской Академии Телевидения. В числе его самых заметных картин – работа над сценарием российско-белорусского военно-исторического драматического фильма "Брестская крепость", получившего множество номинаций и наград на международных фестивалях, а также над последующей телевизионной версией фильма – "Крепость".
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россия
Культура, Россия
Умер сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев

Сценарист фильма "Брестская крепость" Воробьев умер на 54-м году жизни

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"Скончался сценарист фильма "Брестская крепость" Константин Иванович Воробьев (1970 – 2024)... Выражаем соболезнование родным и близким Константина Ивановича Воробьева. Светлая ему память", - говорится в сообщении.
Константин Воробьев - сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, академик Евразийской Академии Телевидения. В числе его самых заметных картин – работа над сценарием российско-белорусского военно-исторического драматического фильма "Брестская крепость", получившего множество номинаций и наград на международных фестивалях, а также над последующей телевизионной версией фильма – "Крепость".
 
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