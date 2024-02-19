https://ria.ru/20240219/viski-1928145689.html

Латвия продала России виски на рекордную сумму

Латвия продала России виски на рекордную сумму - РИА Новости, 19.02.2024

Латвия продала России виски на рекордную сумму

Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, вместе... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T04:07

2024-02-19T04:07

2024-02-19T04:07

литва

франция

латвия

экономика

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, вместе взятых, следует из открытых статистических данных, которые проанализировало РИА Новости. На прибалтийскую республику пришлась львиная доля поставок - 73% всего объема в денежном выражении. На втором месте оказалась Литва, отгрузившая горячительного напитка на сумму, в шесть раз меньшую - всего на 39 миллионов долларов. Сразу за ней, с объемами в 2,6 раза скромнее Литвы, расположилась Великобритания, поставившая виски на 14,8 миллиона долларов. Напитка на 7 миллионов долларов каждая поставили Франция и Армения, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего в 2023 году России отгрузили виски на 344,2 миллиона долларов. Продажи остальных поставщиков, кроме пяти крупнейших, составили 24,8 миллиона долларов. При этом среди крупнейших поставщиков активнее всего свои поставки нарастила Литва, увеличившая объемы по сравнению с 2022 годом сразу в четыре раза. Лидер в лице Латвии тоже прибавил весьма заметно: ее показатели выросли в 3,5 раза. Армения прибавила отгрузки на скромные 5%. А Британия и Франция свои поставки, напротив, сократили - на 23% и 27% соответственно. При этом в самом списке крупнейших поставщиков сенсационных изменений не произошло: первая десятка лидеров в прошлом году состояла из тех же стран, что и в 2022 году. Единственное - Литве удалось подвинуть со второго места Британию, а Франция за год опустилась с третьего на четвертое место.

https://ria.ru/20231201/viski-1913060903.html

https://ria.ru/20231126/viski-1911895083.html

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литва, франция, латвия, экономика, россия