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Латвия продала России виски на рекордную сумму - РИА Новости, 19.02.2024
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04:07 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/viski-1928145689.html
Латвия продала России виски на рекордную сумму
Латвия продала России виски на рекордную сумму - РИА Новости, 19.02.2024
Латвия продала России виски на рекордную сумму
Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, вместе... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:07
2024-02-19T04:07
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франция
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, вместе взятых, следует из открытых статистических данных, которые проанализировало РИА Новости. На прибалтийскую республику пришлась львиная доля поставок - 73% всего объема в денежном выражении. На втором месте оказалась Литва, отгрузившая горячительного напитка на сумму, в шесть раз меньшую - всего на 39 миллионов долларов. Сразу за ней, с объемами в 2,6 раза скромнее Литвы, расположилась Великобритания, поставившая виски на 14,8 миллиона долларов. Напитка на 7 миллионов долларов каждая поставили Франция и Армения, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего в 2023 году России отгрузили виски на 344,2 миллиона долларов. Продажи остальных поставщиков, кроме пяти крупнейших, составили 24,8 миллиона долларов. При этом среди крупнейших поставщиков активнее всего свои поставки нарастила Литва, увеличившая объемы по сравнению с 2022 годом сразу в четыре раза. Лидер в лице Латвии тоже прибавил весьма заметно: ее показатели выросли в 3,5 раза. Армения прибавила отгрузки на скромные 5%. А Британия и Франция свои поставки, напротив, сократили - на 23% и 27% соответственно. При этом в самом списке крупнейших поставщиков сенсационных изменений не произошло: первая десятка лидеров в прошлом году состояла из тех же стран, что и в 2022 году. Единственное - Литве удалось подвинуть со второго места Британию, а Франция за год опустилась с третьего на четвертое место.
https://ria.ru/20231201/viski-1913060903.html
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литва, франция, латвия, экономика, россия
Литва, Франция, Латвия, Экономика, Россия
Латвия продала России виски на рекордную сумму

Латвия продала России виски на рекордную сумму, обогнав остальных поставщиков

CC BY 2.0 / unukorno / Drinking whiskyБокал с виски
Бокал с виски - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
CC BY 2.0 / unukorno / Drinking whisky
Бокал с виски. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Латвия в прошлом году отгрузила России виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов, втрое обогнав по этому показателю остальных поставщиков, вместе взятых, следует из открытых статистических данных, которые проанализировало РИА Новости.
На прибалтийскую республику пришлась львиная доля поставок - 73% всего объема в денежном выражении. На втором месте оказалась Литва, отгрузившая горячительного напитка на сумму, в шесть раз меньшую - всего на 39 миллионов долларов.
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Сразу за ней, с объемами в 2,6 раза скромнее Литвы, расположилась Великобритания, поставившая виски на 14,8 миллиона долларов. Напитка на 7 миллионов долларов каждая поставили Франция и Армения, занявшие четвертое и пятое места соответственно.
Всего в 2023 году России отгрузили виски на 344,2 миллиона долларов. Продажи остальных поставщиков, кроме пяти крупнейших, составили 24,8 миллиона долларов.
При этом среди крупнейших поставщиков активнее всего свои поставки нарастила Литва, увеличившая объемы по сравнению с 2022 годом сразу в четыре раза. Лидер в лице Латвии тоже прибавил весьма заметно: ее показатели выросли в 3,5 раза. Армения прибавила отгрузки на скромные 5%. А Британия и Франция свои поставки, напротив, сократили - на 23% и 27% соответственно.
При этом в самом списке крупнейших поставщиков сенсационных изменений не произошло: первая десятка лидеров в прошлом году состояла из тех же стран, что и в 2022 году. Единственное - Литве удалось подвинуть со второго места Британию, а Франция за год опустилась с третьего на четвертое место.
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