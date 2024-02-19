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"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ustupki-1928135996.html
"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине
"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине
Киеву придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:40
2024-02-19T00:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киеву придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico."Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил политик.По словам сенатора, США не обладают достаточными производственными мощностями, чтобы в течение неопределенно долгого времени продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе. Вэнс призвал западных лидеров опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Россией."Нам придется иметь дело с реальностью", — признал конгрессмен.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что убежден в возможности достичь соглашения с Украиной — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
https://ria.ru/20240218/peregovory-1928056109.html
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в мире, россия, украина, сша, сенат сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сенат США
"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине

Сенатор Вэнс: Украине придется отдать большие территории ради мира

© AP Photo / Jeff DeanСенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Jeff Dean
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киеву придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico.
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"Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил политик.
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По словам сенатора, США не обладают достаточными производственными мощностями, чтобы в течение неопределенно долгого времени продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе. Вэнс призвал западных лидеров опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Россией.
"Нам придется иметь дело с реальностью", — признал конгрессмен.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что убежден в возможности достичь соглашения с Украиной — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.
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