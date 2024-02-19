https://ria.ru/20240219/ustupki-1928135996.html

"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине

"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине - РИА Новости, 19.02.2024

"Большие уступки". В сенате США раскрыли детали соглашения по Украине

Киеву придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:40

2024-02-19T00:40

2024-02-19T00:40

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киеву придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью изданию Politico."Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта (с Россией. — Прим. ред.)", — отметил политик.По словам сенатора, США не обладают достаточными производственными мощностями, чтобы в течение неопределенно долгого времени продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе. Вэнс призвал западных лидеров опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Россией."Нам придется иметь дело с реальностью", — признал конгрессмен.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что убежден в возможности достичь соглашения с Украиной — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.

https://ria.ru/20240218/peregovory-1928056109.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928106312.html

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