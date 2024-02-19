Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ukraintsy-1928191756.html
В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья
В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья - РИА Новости, 19.02.2024
В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:34
2024-02-19T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
герт вилдерс
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928191605_0:233:2603:1697_1920x0_80_0_0_fa6ee0eb22daf361309d0003e0931872.jpg
ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и работы. "Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы", - написал Вилдерс в понедельник в соцсети Х. Так политик прокомментировал публикацию нидерландского издания Telegraaf, которое со ссылкой на центр по приему беженцев в Утрехте сообщило о том, что украинцев привлекает в Нидерландах бесплатное жилье, здравоохранение и работа. Ранее кабмин Нидерландов сообщал, что число беженцев с Украины в стране вырастет к февралю 2024 года с 90 тысяч до 97 тысяч. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395384.html
https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928191605_0:0:2603:1953_1920x0_80_0_0_946a16867272f39d82729953cbbf2ee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Герт Вилдерс, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья

Вилдерс: украинцы едут в Нидерланды не из-за конфликта, а ради бесплатного жилья

© AFP 2024 / RAMON VAN FLYMENУкраинские беженцы в Нидерландах
Украинские беженцы в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / RAMON VAN FLYMEN
Украинские беженцы в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и работы.
"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы", - написал Вилдерс в понедельник в соцсети Х.
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол России не исключил изменения позиции Гааги по поставкам оружия Киеву
5 февраля, 06:10
Так политик прокомментировал публикацию нидерландского издания Telegraaf, которое со ссылкой на центр по приему беженцев в Утрехте сообщило о том, что украинцев привлекает в Нидерландах бесплатное жилье, здравоохранение и работа.
Ранее кабмин Нидерландов сообщал, что число беженцев с Украины в стране вырастет к февралю 2024 года с 90 тысяч до 97 тысяч.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь.
Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.
Иммигранты из Мексики в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Миграционный вопрос испортил Запад
1 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаГерт ВилдерсЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала