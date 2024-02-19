https://ria.ru/20240219/ukraintsy-1928191756.html

В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья

В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья - РИА Новости, 19.02.2024

В Нидерландах заявили, что украинцы едут в страну ради бесплатного жилья

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:34

2024-02-19T11:34

2024-02-19T11:34

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ГААГА, 19 фев - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и работы. "Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы", - написал Вилдерс в понедельник в соцсети Х. Так политик прокомментировал публикацию нидерландского издания Telegraaf, которое со ссылкой на центр по приему беженцев в Утрехте сообщило о том, что украинцев привлекает в Нидерландах бесплатное жилье, здравоохранение и работа. Ранее кабмин Нидерландов сообщал, что число беженцев с Украины в стране вырастет к февралю 2024 года с 90 тысяч до 97 тысяч. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 политических партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в Палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395384.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, герт вилдерс, евросоюз, ситуация в днр и лнр