https://ria.ru/20240219/ukraine-1928348084.html

Глава МИД Венгрии объяснил причину антивоенных настроений на Украине

Глава МИД Венгрии объяснил причину антивоенных настроений на Украине - РИА Новости, 19.02.2024

Глава МИД Венгрии объяснил причину антивоенных настроений на Украине

Если украинцы имеют доступ к кадрам насильственной мобилизации на Украине, это явно не усиливает их желание продолжать конфликт, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:31

2024-02-19T22:31

2024-02-19T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

владимир зеленский

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Если украинцы имеют доступ к кадрам насильственной мобилизации на Украине, это явно не усиливает их желание продолжать конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, тема роста антивоенных настроений в украинском обществе не звучала на заседании глав МИД стран ЕС. "Что касается антивоенных настроений или уменьшающейся поддержки войны на "То, что наполняет тревогой всех - появляется все больше видео о насильственной мобилизации (на Украине - ред.). Очевидно, что если на Украине эти снимки тоже видят - не знаю, видят ли, какие-то каналы запретили, какие-то нет - но если украинцы их видят, то они не усиливают в них желание продолжать войну", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1. По его словам, "все более снижающаяся планка мобилизации" является еще одним основанием предотвратить гибель большого числа военных и сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования, о чем неоднократно заявляла Венгрия, поскольку "непонятно, кто тогда будет восстанавливать Украину", если под призыв попадают все более молодые люди. Ранее замглавы полиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил, что в стране расследуют более 9 тысяч уголовных дел за уклонение от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times сообщала, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, петер сийярто, нато