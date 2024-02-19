https://ria.ru/20240219/ukraina-1928353106.html

СМИ: на Украине планируют привлечь женщин к допризывной подготовке

СМИ: на Украине планируют привлечь женщин к допризывной подготовке - РИА Новости, 20.02.2024

СМИ: на Украине планируют привлечь женщин к допризывной подготовке

Правительство Украины предлагает минобороны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке, сообщает украинское издание... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-19T23:47

2024-02-19T23:47

2024-02-20T00:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство Украины предлагает минобороны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета"."Кабмин планирует внесение изменений в положение о допризывной подготовке, утвержденное постановлением от 30 ноября 2000 года № 1770, о привлечении лиц женского пола к допризывной подготовке, уточнении категорий лиц, назначаемых преподавателями, и особенностей допризывной подготовки", - приводит издание текст правительственной программы "Новая украинская армия".Отмечается, что такие изменения минобороны должно разработать до июня 2024 года.Также из программы следует, что планируется разработка законопроекта о том, что военные должны сообщать, по какому адресу зарегистрированы члены их семей.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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