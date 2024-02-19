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Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 19.02.2024 (обновлено: 21:53 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928317742.html
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области
Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:14
2024-02-19T21:53
специальная военная операция на украине
винницкая область
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в поселке Серебрия Могилев-Подольского района", — говорится в публикации. По данным СМИ, взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к остановке движения поездов. Машинист находившегося на путях состава успел экстренно затормозить, поезд не поврежден.Утверждается, что из 11 вагонов заполнены были только два — мукой и гипсовыми плитами.При осмотре места происшествия изъяли элементы поврежденного рельса, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток и образцы гравия. СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии, уточнил источник.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919618058.html
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винницкая область, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Служба безопасности Украины
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области

"Страна.ua": в Винницкой области произошел взрыв на железной дороге

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в поселке Серебрия Могилев-Подольского района", — говорится в публикации.
По данным СМИ, взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к остановке движения поездов. Машинист находившегося на путях состава успел экстренно затормозить, поезд не поврежден.
Утверждается, что из 11 вагонов заполнены были только два — мукой и гипсовыми плитами.
При осмотре места происшествия изъяли элементы поврежденного рельса, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток и образцы гравия. СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии, уточнил источник.
Киев. 14 января 2023 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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