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Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области
Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:14
2024-02-19T19:14
2024-02-19T21:53
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в поселке Серебрия Могилев-Подольского района", — говорится в публикации. По данным СМИ, взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к остановке движения поездов. Машинист находившегося на путях состава успел экстренно затормозить, поезд не поврежден.Утверждается, что из 11 вагонов заполнены были только два — мукой и гипсовыми плитами.При осмотре места происшествия изъяли элементы поврежденного рельса, провода, антенну, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пару перчаток и образцы гравия. СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии, уточнил источник.
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винницкая область, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Украина, Служба безопасности Украины
Украинские СМИ сообщили о подрыве железной дороги в Винницкой области
"Страна.ua": в Винницкой области произошел взрыв на железной дороге