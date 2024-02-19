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В Раде сообщили об увеличении числа гривневых миллионеров на Украине
В Раде сообщили об увеличении числа гривневых миллионеров на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
В Раде сообщили об увеличении числа гривневых миллионеров на Украине
Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (более 26 тысяч долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:18
2024-02-19T17:18
2024-02-19T17:22
в мире
украина
даниил гетманцев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число граждан Украины, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (более 26 тысяч долларов), за 2022 год выросло на 16%, теперь в стране насчитывается 12 тысяч официальных миллионеров, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев. "В 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах (за предыдущий год - ред.). Сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен... На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что количество гривневых миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек. Вместе с тем, как сообщал в октябре 2023 года бывший украинский премьер Николай Азаров, более половины граждан Украины оказались за чертой бедности. В январе этого года заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько сообщала, что уровень бедности на Украине в 2022 году вернулся к показателям 2002 года и составил 60%.
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в мире, украина, даниил гетманцев
В мире, Украина, Даниил Гетманцев
В Раде сообщили об увеличении числа гривневых миллионеров на Украине
Депутат Рады: число миллионеров на Украине выросло на 16 процентов в 2022 году