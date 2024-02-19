https://ria.ru/20240219/ukraina-1928240310.html

Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ

Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ

Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:13

2024-02-19T14:13

2024-02-19T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

вооруженные силы украины

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают острую нехватку, пишет в понедельник испанская газета Mundo. "Главная проблемы - это боеприпасы. Мы уже почти не стреляем. Мы вынуждены нормировать (их использование)", - заявил украинский военный по имени Андрей из 92-ой харьковской механизированной бригады ВСУ. "Мы проиграем эту войну", - добавил военный, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если украинские силы не получат снаряды в ближайшее время. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В администрация США заявляли, что рассматривают переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвали законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева. Газета New York Times ранее писала, что на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский