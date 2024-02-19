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Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928240310.html
Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ
Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ
Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:13
2024-02-19T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают острую нехватку, пишет в понедельник испанская газета Mundo. "Главная проблемы - это боеприпасы. Мы уже почти не стреляем. Мы вынуждены нормировать (их использование)", - заявил украинский военный по имени Андрей из 92-ой харьковской механизированной бригады ВСУ. "Мы проиграем эту войну", - добавил военный, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если украинские силы не получат снаряды в ближайшее время. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В администрация США заявляли, что рассматривают переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвали законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева. Газета New York Times ранее писала, что на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца. В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский
Украинский военный сообщил о главной проблеме ВСУ

Mundo: военный ВСУ заявил, что Киев проиграет, если Запад не поставит боеприпасы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный полагает, что Киев одержит поражение в конфликте, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада, в которых ВСУ испытывают острую нехватку, пишет в понедельник испанская газета Mundo.
"Главная проблемы - это боеприпасы. Мы уже почти не стреляем. Мы вынуждены нормировать (их использование)", - заявил украинский военный по имени Андрей из 92-ой харьковской механизированной бригады ВСУ.
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"Мы проиграем эту войну", - добавил военный, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если украинские силы не получат снаряды в ближайшее время.
Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В администрация США заявляли, что рассматривают переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвали законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева.
Газета New York Times ранее писала, что на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха украинских войск на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до следующего месяца.
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В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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