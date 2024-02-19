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Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928236757.html
Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине
Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине
Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский пытается найти законные причины для отмены предстоящих президентских выборов, боясь потерять власть,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:00
2024-02-19T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
денис пушилин
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский пытается найти законные причины для отмены предстоящих президентских выборов, боясь потерять власть, ведь его рейтинги обвалились, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены по закону. "Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу, рейтинг, увы, не тот, который был вначале. Я напомню в очередной раз - Зеленский приходил как раз на мирных инициативах, и именно поэтому была столь высокая его поддержка", - сказал Пушилин. При этом, подчеркнул глава ДНР, Зеленский поступил "кардинально наоборот и привел страну к непоправимым последствиям". "Сейчас, соответственно, и его рейтинг обвалился, сейчас это еще связано и с последними шагами, отставкой (главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного в том числе. Опасения настолько велики, что Зеленский не сможет переизбраться, и продление военного положение как бы легитимизирует непроведение предстоящих выборов". - отметил Пушилин. На Украине в начале февраля продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, в этом вопросе нужно поставить точку.
https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928156043.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис пушилин, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине

Пушилин: продлением военного положения Зеленский легитимизирует отмену выборов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский пытается найти законные причины для отмены предстоящих президентских выборов, боясь потерять власть, ведь его рейтинги обвалились, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены по закону.
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"Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу, рейтинг, увы, не тот, который был вначале. Я напомню в очередной раз - Зеленский приходил как раз на мирных инициативах, и именно поэтому была столь высокая его поддержка", - сказал Пушилин.
При этом, подчеркнул глава ДНР, Зеленский поступил "кардинально наоборот и привел страну к непоправимым последствиям".
"Сейчас, соответственно, и его рейтинг обвалился, сейчас это еще связано и с последними шагами, отставкой (главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного в том числе. Опасения настолько велики, что Зеленский не сможет переизбраться, и продление военного положение как бы легитимизирует непроведение предстоящих выборов". - отметил Пушилин.
На Украине в начале февраля продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, в этом вопросе нужно поставить точку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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