https://ria.ru/20240219/ukraina-1928236757.html

Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине

Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине - РИА Новости, 19.02.2024

Пушилин прокомментировал продление военного положения на Украине

Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский пытается найти законные причины для отмены предстоящих президентских выборов, боясь потерять власть,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:00

2024-02-19T14:00

2024-02-19T14:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Продлевая военное положение на Украине, Владимир Зеленский пытается найти законные причины для отмены предстоящих президентских выборов, боясь потерять власть, ведь его рейтинги обвалились, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены по закону. "Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу, рейтинг, увы, не тот, который был вначале. Я напомню в очередной раз - Зеленский приходил как раз на мирных инициативах, и именно поэтому была столь высокая его поддержка", - сказал Пушилин. При этом, подчеркнул глава ДНР, Зеленский поступил "кардинально наоборот и привел страну к непоправимым последствиям". "Сейчас, соответственно, и его рейтинг обвалился, сейчас это еще связано и с последними шагами, отставкой (главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного в том числе. Опасения настолько велики, что Зеленский не сможет переизбраться, и продление военного положение как бы легитимизирует непроведение предстоящих выборов". - отметил Пушилин. На Украине в начале февраля продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, в этом вопросе нужно поставить точку.

https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928156043.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, денис пушилин, верховная рада украины, вооруженные силы украины