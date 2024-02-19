https://ria.ru/20240219/ukraina-1928235510.html

США обеспокоились, что не смогут тренировать украинских военных весной

США обеспокоились, что не смогут тренировать украинских военных весной - РИА Новости, 19.02.2024

США обеспокоились, что не смогут тренировать украинских военных весной

В США обеспокоены, что не смогут проводить обучение украинских военных этой весной, если конгресс США не примет пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:56

2024-02-19T13:56

2024-02-19T13:57

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В США обеспокоены, что не смогут проводить обучение украинских военных этой весной, если конгресс США не примет пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, заявила газета Politico со ссылкой на министра Армии США Кристину Вормут. Как отмечает издание со ссылкой на Вормут, командование США в Европе уже потратило почти 440 миллионов долларов на обучение украинцев, что составляет "почти весь бюджет" ведомства. "Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счет дополнительных средств", - цитирует издание заявление Вормут, сделанное на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По оценкам издания, такая обеспокоенность является лишь одним из аспектов большей проблемы, поскольку "политический тупик" в Вашингтоне заблокировал поставки артиллерийских снарядов и другого оборудования Киеву. Отмечается, что пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов также включает финансирование обучения командованием США в Европе 19 тысяч украинских военных. Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу переложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов. В администрация США заявляли, что рассматривают переход Авдеевки под контроль российских сил как "плату за бездействие конгресса" и призвали законодателей без промедления одобрить запрос о выделении дополнительного финансирования Киева. Президент США Джо Байден отмечал ранее, что США не могут помочь Киеву без одобрения конгрессом запроса Белого дома на выделение Украине более 60 миллиардов долларов. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить соответствующий законопроект после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр