Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины
Премьер Украины Шмыгаль попросил денег для украинского экономического чуда
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство изучает опыт японской модернизации, <...> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — заявил он.
"Правительство изучает опыт японской модернизации, <...> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — заявил он.
Шмыгаль добавил, что во время конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.