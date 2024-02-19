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Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928196847.html
Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины
Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины - РИА Новости, 19.02.2024
Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины
Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:04
2024-02-19T12:04
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
япония
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль. "Правительство изучает опыт японской модернизации, &lt;...&gt; чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — заявил он. Шмыгаль добавил, что во время конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928155261.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928174705.html
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украина, денис шмыгаль, япония, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Япония, В мире
Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

Премьер Украины Шмыгаль попросил денег для украинского экономического чуда

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство изучает опыт японской модернизации, <...> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — заявил он.
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Шмыгаль добавил, что во время конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше.

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальЯпонияВ мире
 
 
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