https://ria.ru/20240219/ukraina-1928196847.html

Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины - РИА Новости, 19.02.2024

Премьер Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:04

2024-02-19T12:04

2024-02-19T12:04

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство Украины изучает опыт Японии, чтобы показать миру "украинское экономическое чудо", написал в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль. "Правительство изучает опыт японской модернизации, <...> чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо", — заявил он. Шмыгаль добавил, что во время конференции по экономическому развитию и восстановлению с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928155261.html

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украина, денис шмыгаль, япония, в мире