https://ria.ru/20240219/ukraina-1928190502.html

В Киеве заявили, что не смогут обслуживать много истребителей разных типов

В Киеве заявили, что не смогут обслуживать много истребителей разных типов - РИА Новости, 19.02.2024

В Киеве заявили, что не смогут обслуживать много истребителей разных типов

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не сможет поставить на вооружение и обслуживать много разных... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:29

2024-02-19T11:29

2024-02-19T11:29

специальная военная операция на украине

украина

f-16

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не сможет поставить на вооружение и обслуживать много разных типов истребителей, поэтому сосредоточится на F-16. "Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент. Поэтому сосредоточиться нужно на цели номер один - это F-16", - сказал Игнат. По его словам, уже идет адаптация украинской инфраструктуры под F-16. При этом он отметил, что для капитальной ее подготовки нужны годы. "Идеально сегодня было бы под землю спрятать... Или построить железобетонные укрытия", - сказал Игнат. Он также добавил, что сейчас авиация воздушных сил Украины состоит из советских самолетов 70-х – 80-х годов выпуска, которые устарели морально и физически. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240218/istrebiteli-1928091399.html

https://ria.ru/20240215/f-16-1927652034.html

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украина, f-16, в мире