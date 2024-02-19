Рейтинг@Mail.ru
Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 19.02.2024 (обновлено: 10:55 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928174705.html
Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения
Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения - РИА Новости, 19.02.2024
Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения
Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения, написал президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. "Это решающий момент для нашего... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:20
2024-02-19T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
алар карис
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_40d12f60d61f33f7463c505e88c46b0c.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения, написал президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. "Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру", — заявил он.По мнению Кариса, любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку. "Россия кажется гигантской — ядерная держава с населением около 145 миллионов человек. Однако это не должно нас парализовать", — заявил политик. Президент Эстонии призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.Россия в последние годы не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет, в свою очередь, называл это "сдерживанием российской агрессии". При этом президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны альянса. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928155261.html
https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html
эстония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ac52e67bd5807dd951e51997cecc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, алар карис, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Алар Карис, Россия
Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения

Президент Эстонии Карис: кризис на Украине стал решающим моментом для поколения

© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения, написал президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico.

"Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру", — заявил он.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ
08:39
По мнению Кариса, любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку.

"Россия кажется гигантской — ядерная держава с населением около 145 миллионов человек. Однако это не должно нас парализовать", — заявил политик.

Президент Эстонии призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.

Россия в последние годы не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет, в свою очередь, называл это "сдерживанием российской агрессии".

При этом президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны альянса. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
"Все трещит по швам". У ВСУ серьезные проблемы на фронте
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияУкраинаАлар КарисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала