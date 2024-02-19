https://ria.ru/20240219/ukraina-1928174705.html

Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения

Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения - РИА Новости, 19.02.2024

Глава Эстонии назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения

Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения, написал президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. "Это решающий момент для нашего... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:20

2024-02-19T10:20

2024-02-19T10:55

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения, написал президент Эстонии Алар Карис в статье для издания Politico. "Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру", — заявил он.По мнению Кариса, любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку. "Россия кажется гигантской — ядерная держава с населением около 145 миллионов человек. Однако это не должно нас парализовать", — заявил политик. Президент Эстонии призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.Россия в последние годы не раз указывала на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет, в свою очередь, называл это "сдерживанием российской агрессии". При этом президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны альянса. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928155261.html

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

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