Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ
Адмирал Бауэр назвал очень оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра.
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"Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят", — приводит издание его слова.
Генерал добавил, что теперь Запад должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году.
Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что заявление Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск
Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что заявление Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск