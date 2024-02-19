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Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ

Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:39

2024-02-19T08:39

2024-02-19T09:53

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра. "Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят", — приводит издание его слова.Генерал добавил, что теперь Запад должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году.Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что заявление Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины