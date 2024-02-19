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Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 19.02.2024 (обновлено: 09:53 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928155261.html
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ
Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:39
2024-02-19T09:53
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра. &quot;Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят&quot;, — приводит издание его слова.Генерал добавил, что теперь Запад должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году.Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что заявление Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Глава военного комитета НАТО сделал шокирующее заявление о ВСУ

Адмирал Бауэр назвал очень оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Запад был слишком оптимистичен в оценке ВСУ в прошлом году, цитирует газета Financial Times адмирала и главу военного комитета НАТО Роба Бауэра.
«

"Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят", — приводит издание его слова.

Генерал добавил, что теперь Запад должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичными в 2024 году.

Ранее Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что заявление Сырского о том, что Украина переходит к обороне, подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу российских войск
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