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На Украине заявили о намерении продать российские активы - РИА Новости, 19.02.2024
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07:16 19.02.2024 (обновлено: 09:50 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928150522.html
На Украине заявили о намерении продать российские активы
На Украине заявили о намерении продать российские активы - РИА Новости, 19.02.2024
На Украине заявили о намерении продать российские активы
Киевские власти собираются продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:16
2024-02-19T09:50
украина
россия
токио
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ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Киевские власти собираются продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио конференции по восстановлению Украины."Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом", — сказал он. О каких именно активах идет речь, Коваль не уточнил. Но в его презентации значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".В марте 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о конфискации на Украине российского имущества и активов. Речь шла о 903 объектах, вырученные деньги предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. В августе того же года Зеленский заявил, что уже изъяты российские активы на 765 миллионов долларов.Западные страны, со своей стороны, после начала военной спецоперации заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует эти средства, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм их передачи в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан. В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
https://ria.ru/20240218/aktivy-1928127464.html
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украина, россия, токио, в мире
Украина, Россия, Токио, В мире
На Украине заявили о намерении продать российские активы

Коваль: Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива России

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Киевские власти собираются продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио конференции по восстановлению Украины.
"Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом", — сказал он.
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О каких именно активах идет речь, Коваль не уточнил. Но в его презентации значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".
В марте 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о конфискации на Украине российского имущества и активов. Речь шла о 903 объектах, вырученные деньги предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. В августе того же года Зеленский заявил, что уже изъяты российские активы на 765 миллионов долларов.
Западные страны, со своей стороны, после начала военной спецоперации заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует эти средства, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм их передачи в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.
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