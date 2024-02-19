На Украине заявили о намерении продать российские активы
Коваль: Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива России
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
ТОКИО, 19 фев — РИА Новости. Киевские власти собираются продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио конференции по восстановлению Украины.
"Мы планируем продажу попавших под санкции активов. В настоящее время мы располагаем 691 таким активом", — сказал он.
О каких именно активах идет речь, Коваль не уточнил. Но в его презентации значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".
В марте 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о конфискации на Украине российского имущества и активов. Речь шла о 903 объектах, вырученные деньги предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. В августе того же года Зеленский заявил, что уже изъяты российские активы на 765 миллионов долларов.
Западные страны, со своей стороны, после начала военной спецоперации заморозили примерно половину валютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует эти средства, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм их передачи в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.
В Москве заморозку российских активов назвали воровством и предупредили, что такие незаконные действия будут иметь последствия для репутации Запада среди инвесторов.