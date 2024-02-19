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Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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04:05 19.02.2024 (обновлено: 04:12 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928145553.html
Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине
Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 км. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:05
2024-02-19T04:12
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 км. "Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения. Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет "Точка-У", на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, от оккупации украинскими вооруженными формированиями должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина, включая Снигиревский и Александровский округа. "Конечно, у врага есть ракеты, летящие на сотни километров, но таковых немного. Впрочем, модернизированные украинцами для обстрелов наземных объектов зенитные ракеты С-200, по некоторым данным, имеют дальность полета до 600 километров. Получается, после прекращения огня, если оно произойдет, они должны быть отодвинуты на Западную Украину, а лучше — уничтожены. Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации", - подчеркнул губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Безопасность
Сальдо назвал достаточную ширину демилитаризованной зоны на Украине

Сальдо: демилитаризованная зона вглубь Украины должна составлять от 150 км

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 200 км.
«
"Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения. Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет "Точка-У", на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, от оккупации украинскими вооруженными формированиями должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина, включая Снигиревский и Александровский округа.
"Конечно, у врага есть ракеты, летящие на сотни километров, но таковых немного. Впрочем, модернизированные украинцами для обстрелов наземных объектов зенитные ракеты С-200, по некоторым данным, имеют дальность полета до 600 километров. Получается, после прекращения огня, если оно произойдет, они должны быть отодвинуты на Западную Украину, а лучше — уничтожены. Впрочем, точные параметры демилитаризованной зоны должны будут определить компетентные в этом лица и организации", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоБезопасность
 
 
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