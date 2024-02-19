https://ria.ru/20240219/ukraina-1928140288.html

Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишут СМИ

Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024

Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишут СМИ

США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает газета Politico со... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T01:37

2024-02-19T01:37

2024-02-19T01:37

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов, сообщает газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников. "Сейчас план, описанный или озвученный в интервью с восемью законодателями США и пятью иностранными чиновниками, состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться", - говорится в публикации. Как отмечается, на прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей "заверяла союзника за союзником" в том, что палата представителей все-таки одобрит помощь Киеву, а ряд членов конгресса США и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте. Вместе с тем, конгрессмены, продолжающие выступать за новые поставки оружия Киеву, боятся вмешательства экс-президента Дональда Трампа, который может помешать их планам добиться нового финансивания."США хотят фотографироваться с счастливыми союзниками, работающими вместе… Но без настоящей американской поддержки, без лидерства это будет очень сложным", - приводит газета слова одного из представителей страны-члена НАТО. Как пишет издание, уверенность в том, чего может добиться Украина, а также в президенте США Джо Байдене "находится на самом низком уровне за последние два года". Одновременно с этим вице-президент США Камала Харрис признала в Мюнхене, что у Вашингтона нет "плана Б" на случай провала в принятии палатой представителей страны законопроекта о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине. Кроме того, по словам одного из представителей Верховной Рады Украины, Киев обеспокоен отсутствием лидерства со стороны Вашингтона в вопросах принятия конгрессом пакета дополнительного финансирования, а также отправки самими Штатами большего числа боеприпасов, включая дальнобойные снаряды, и подталкивания союзников к аналогичным решениям. "Представитель только что вернулся с фронта на юге и сообщил, что нехватка боеприпасов напрямую приводит к тому, что Украина теряет позиции и солдат", - отмечается в публикации. В субботу в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль город Авдеевка в ДНР. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html

https://ria.ru/20240219/ustupki-1928135996.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928125835.html

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в мире, украина, сша, россия, нато, джо байден, верховная рада украины