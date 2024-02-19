https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928186447.html

В Крыму сравнили военные угрозы Киева с замыслом террористов

В Крыму сравнили военные угрозы Киева с замыслом террористов - РИА Новости, 19.02.2024

В Крыму сравнили военные угрозы Киева с замыслом террористов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что военные угрозы, звучащие с украинской стороны, являются замыслом террористов. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:08

2024-02-19T11:08

2024-02-19T11:08

специальная военная операция на украине

владимир константинов

украина

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что военные угрозы, звучащие с украинской стороны, являются замыслом террористов. Ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил украинским СМИ, что стратегия ВСУ лежит в намерении отрезать Крым от российской военной группировки. "Крым навсегда вернулся домой - в Россию, и никакие людоедские замыслы террористов никогда этого не изменят. И то, что украинское террористическое государство мечтает о том, как будет расправляться с крымчанами, лишь в очередной раз доказывает, что с этой публикой нет смысла действовать уговорами", - сказал собеседник агентства. По словам Константинова, украинские террористы тогда отстанут от российского Крыма, когда почувствуют на себе, насколько опасно угрожать России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240219/krym-1928179086.html

https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928161123.html

украина

республика крым

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владимир константинов, украина, в мире, республика крым