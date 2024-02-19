https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928161123.html

В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой

В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой - РИА Новости, 19.02.2024

В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:23

2024-02-19T09:23

2024-02-19T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой. Ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил украинским СМИ, что стратегия ВСУ лежит в намерении отрезать Крым от российской военной группировки. "Эти заявления не более чем бравада, показная удаль, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая невыгодно складывается для украинских войск на поле боя", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия в состоянии ответить на любые военные провокации. "Враг должен помнить о возможности и потенциале российского оружия. Со своей стороны, мы учтем угрозу, о которой заявляет наш противник и будем решительно действовать, нанося превентивные удары", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html

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в мире, украина, михаил шеремет, республика крым, россия