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В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 19.02.2024 (обновлено: 12:41 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928161123.html
В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой
В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой - РИА Новости, 19.02.2024
В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:23
2024-02-19T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой. Ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил украинским СМИ, что стратегия ВСУ лежит в намерении отрезать Крым от российской военной группировки. "Эти заявления не более чем бравада, показная удаль, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая невыгодно складывается для украинских войск на поле боя", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия в состоянии ответить на любые военные провокации. "Враг должен помнить о возможности и потенциале российского оружия. Со своей стороны, мы учтем угрозу, о которой заявляет наш противник и будем решительно действовать, нанося превентивные удары", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html
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в мире, украина, михаил шеремет, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Республика Крым, Россия
В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой

Депутат Госдумы Шеремет назвал военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой.
Ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил украинским СМИ, что стратегия ВСУ лежит в намерении отрезать Крым от российской военной группировки.
Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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"Эти заявления не более чем бравада, показная удаль, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая невыгодно складывается для украинских войск на поле боя", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия в состоянии ответить на любые военные провокации.
«
"Враг должен помнить о возможности и потенциале российского оружия. Со своей стороны, мы учтем угрозу, о которой заявляет наш противник и будем решительно действовать, нанося превентивные удары", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметРеспублика КрымРоссия
 
 
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