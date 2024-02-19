https://ria.ru/20240219/uganda-1928148888.html

Глава МИД Уганды обвинил Запад в шантаже африканских стран

Глава МИД Уганды обвинил Запад в шантаже африканских стран - РИА Новости, 19.02.2024

Глава МИД Уганды обвинил Запад в шантаже африканских стран

Уганда приветствует поиск альтернативы платежной системе SWIFT, чтобы противостоять давлению Запада, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T06:03

2024-02-19T06:03

2024-02-19T10:42

в мире

уганда

россия

африка

swift

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928163791_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_83cf3ab67a3587deb296fc700fb05bb3.jpg

АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Уганда приветствует поиск альтернативы платежной системе SWIFT, чтобы противостоять давлению Запада, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. "Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты. Вы можете использовать SWIFT или вы можете использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты", — сказал он.По словам министра, Запад фактически шантажирует африканские страны, если не согласен с их политическим курсом, и грозит отключить их от платежных систем. Подобным санкциям может подвергнуться и какое-либо из государств Африки из-за его связей с Россией, добавил Одонго. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как заявила в середине января глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

https://ria.ru/20240219/uganda-1928146613.html

уганда

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уганда, россия, африка, swift