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В Уганде выразили желание сотрудничать с Россией в нефтяной сфере
В Уганде выразили желание сотрудничать с Россией в нефтяной сфере - РИА Новости, 19.02.2024
В Уганде выразили желание сотрудничать с Россией в нефтяной сфере
Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:22
2024-02-19T04:22
2024-02-19T06:16
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго. "Сейчас мы ведем переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности, они изучают, как они (россияне) могли бы нам помочь построить нефтеперерабатывающий завод", - сказал министр на полях прошедшего в Аддис-Абебе саммита Афросоюза. Он также отметил, что Уганда рассматривает возможность поддержки со стороны России в развитии других источников энергии, таких как атомная. "У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы", - заявил глава МИД Уганды. Президент Уганды Йовери Мусевени в ходе посещения Москвы в июле минувшего года заявлял, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в этой африканской стране.
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уганда, россия, аддис-абеба, йовери мусевени, в мире
Уганда, Россия, Аддис-Абеба, Йовери Мусевени, В мире
В Уганде выразили желание сотрудничать с Россией в нефтяной сфере
Глава МИД Уганды: Россия могла бы помочь построить нефтеперерабатывающий завод
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Уганда обсуждает с Россией сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго.
«
"Сейчас мы ведем переговоры с Россией о сотрудничестве в нашей нефтяной промышленности, они изучают, как они (россияне) могли бы нам помочь построить нефтеперерабатывающий завод", - сказал министр на полях прошедшего в Аддис-Абебе саммита Афросоюза.
Он также отметил, что Уганда рассматривает возможность поддержки со стороны России в развитии других источников энергии, таких как атомная.
"У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы", - заявил глава МИД Уганды.
Президент Уганды Йовери Мусевени
в ходе посещения Москвы
в июле минувшего года заявлял, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в этой африканской стране.
Президент Уганды предложил России сотрудничество в производстве спутников