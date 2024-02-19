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Армия Израиля заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"
Армия Израиля заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 19.02.2024
Армия Израиля заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявила о нанесении серии авиаударов по целям "Хезболлы" на юге Ливана. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:37
2024-02-19T15:37
2024-02-19T15:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявила о нанесении серии авиаударов по целям "Хезболлы" на юге Ливана. "В воскресенье военнослужащий ЦАХАЛ идентифицировал террориста, проникшего на военный комплекс "Хезболлы" в районе Айта-аш-Шаб на юге Ливана. Сразу после опознания в центр управления огнем северного командования было отправлено сообщение, и истребители были подняты в воздух для нанесения удара по военному комплексу, в котором находился террорист", - говорится в сообщении.Кроме того, за прошедшие сутки был нанесен удар по пусковой установке "Хезболлы" в районе Айтаруна, а также по террористической инфраструктуре в окрестностях Аль-Адисы и в других районах Ливана, добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об авиаударах по объектам "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявил о серии авиаударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявила о нанесении серии авиаударов по целям "Хезболлы" на юге Ливана.
«
"В воскресенье военнослужащий ЦАХАЛ идентифицировал террориста, проникшего на военный комплекс "Хезболлы" в районе Айта-аш-Шаб на юге Ливана. Сразу после опознания в центр управления огнем северного командования было отправлено сообщение, и истребители были подняты в воздух для нанесения удара по военному комплексу, в котором находился террорист", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки был нанесен удар по пусковой установке "Хезболлы" в районе Айтаруна, а также по террористической инфраструктуре в окрестностях Аль-Адисы и в других районах Ливана, добавили военные.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия Израиля заявила о перехвате множества снарядов, выпущенных из Ливана