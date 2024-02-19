https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928265969.html

Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки

Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки - РИА Новости, 19.02.2024

Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки

Жителя челябинского Сима, надругавшегося над 11-летней девочкой и убившего ее, ждет суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:41

2024-02-19T15:41

2024-02-19T15:41

сим

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жителя челябинского Сима, надругавшегося над 11-летней девочкой и убившего ее, ждет суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным СК, вечером 9 июля 2023 года в городе Сим мужчина вывез в лесной массив на автомобиле 12-летнюю девочку. После совершения преступления против половой неприкосновенности обвиняемый нанес ребенку несколько ножевых ранений, а затем спрятал тело в лесу. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемый в убийстве школьницы – отец ее подруги, прежде чем убить девочку, он подвозил ее в одном автомобиле вместе со своей дочерью. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве... Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, пьяный обвиняемый обманом вывез в лес на автомобиле 11-летнюю одноклассницу своей дочери. Надругавшись, он избил ее и нанес ножевые ранения, от чего девочка скончалась.

https://ria.ru/20240212/prigovor-1926904101.html

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

сим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сим, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия