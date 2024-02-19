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Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки - РИА Новости, 19.02.2024
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15:41 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928265969.html
Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки
Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки - РИА Новости, 19.02.2024
Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки
Жителя челябинского Сима, надругавшегося над 11-летней девочкой и убившего ее, ждет суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:41
2024-02-19T15:41
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россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жителя челябинского Сима, надругавшегося над 11-летней девочкой и убившего ее, ждет суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным СК, вечером 9 июля 2023 года в городе Сим мужчина вывез в лесной массив на автомобиле 12-летнюю девочку. После совершения преступления против половой неприкосновенности обвиняемый нанес ребенку несколько ножевых ранений, а затем спрятал тело в лесу. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемый в убийстве школьницы – отец ее подруги, прежде чем убить девочку, он подвозил ее в одном автомобиле вместе со своей дочерью. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве... Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении. По данным следствия, пьяный обвиняемый обманом вывез в лес на автомобиле 11-летнюю одноклассницу своей дочери. Надругавшись, он избил ее и нанес ножевые ранения, от чего девочка скончалась.
https://ria.ru/20240212/prigovor-1926904101.html
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сим, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сим, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жителя челябинского Сима будут судить за убийство 11-летней девочки

Жителя челябинского Сима будут судить за изнасилование и убийство девочки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Жителя челябинского Сима, надругавшегося над 11-летней девочкой и убившего ее, ждет суд, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным СК, вечером 9 июля 2023 года в городе Сим мужчина вывез в лесной массив на автомобиле 12-летнюю девочку. После совершения преступления против половой неприкосновенности обвиняемый нанес ребенку несколько ножевых ранений, а затем спрятал тело в лесу. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемый в убийстве школьницы – отец ее подруги, прежде чем убить девочку, он подвозил ее в одном автомобиле вместе со своей дочерью.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, убийстве... Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пьяный обвиняемый обманом вывез в лес на автомобиле 11-летнюю одноклассницу своей дочери. Надругавшись, он избил ее и нанес ножевые ранения, от чего девочка скончалась.
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