ЕК начала разбирательства в отношении TikTok из-за нового закона, пишут СМИ
Reuters: ЕК начала разбирательства в отношении TikTok из-за риска для детей
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Еврокомиссия начала формальные разбирательства в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах, чтобы проверить, делает ли соцсеть достаточно для "защиты детей", заявило агентство Reuters со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия начнет в ближайшие недели расследование в отношении социальной сети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.
"Защита несовершеннолетних является главным приоритетом правоприменения для закона о цифровых услугах. Будучи платформой, охватывающей миллионы детей и подростков, TikTok должен полностью соответствовать требованиям закону и играть особую роль в защите несовершеннолетних в интернете", - цитирует агентство заявление комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, указанное в документе.
19 октября 2023 года Еврокомиссия направила запрос TikTok с требованием отчитаться о принятых мерах по борьбе с дезинформацией и распространением нелегального контента в сети. Запрос последовал на фоне данных ЕК о росте уровня дезинформации и призывов к насилию в сети из-за резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре. Позднее в ЕК отчитались, что получили ответы от онлайн-платформ на запросы, связанные с борьбой против дезинформации в сети, изучают их.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе 25 августа 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны будут объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
В список попали такие платформы, как Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook*, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zalando, а также поисковики Bing и Google Search.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская