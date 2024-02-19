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В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе - РИА Новости, 19.02.2024
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09:18 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/telefon-1928159623.html
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе - РИА Новости, 19.02.2024
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе
Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:18
2024-02-19T09:18
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью повышения дисциплины в учебных заведениях, сообщает издание Times. "Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ, в попытке свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ученикам, нарушающим запрет, грозит оставление после уроков, а также конфискация их телефонов на срок, пока директор школы сочтет это необходимым. Новые правила также дают учителям право обыскивать рюкзаки и предоставляют юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных устройств. Согласно руководству, школам предлагаются четыре различных подхода для обеспечения соблюдения этого руководства. Самый "простой" вариант - полный запрет на использование телефонов на территории школы, при этом ученикам предлагается оставлять их дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Четвертый подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при "строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат".
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великобритания, англия, в мире
Великобритания, Англия, В мире
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе

Times: школы в Великобритании вводят полный запрет на мобильные телефоны

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью повышения дисциплины в учебных заведениях, сообщает издание Times.
«
"Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ, в попытке свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что ученикам, нарушающим запрет, грозит оставление после уроков, а также конфискация их телефонов на срок, пока директор школы сочтет это необходимым. Новые правила также дают учителям право обыскивать рюкзаки и предоставляют юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных устройств.
Согласно руководству, школам предлагаются четыре различных подхода для обеспечения соблюдения этого руководства. Самый "простой" вариант - полный запрет на использование телефонов на территории школы, при этом ученикам предлагается оставлять их дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Четвертый подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при "строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат".
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