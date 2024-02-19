https://ria.ru/20240219/telefon-1928159623.html
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе - РИА Новости, 19.02.2024
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе
Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:18
2024-02-19T09:18
2024-02-19T09:18
великобритания
англия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью повышения дисциплины в учебных заведениях, сообщает издание Times. "Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ, в попытке свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что ученикам, нарушающим запрет, грозит оставление после уроков, а также конфискация их телефонов на срок, пока директор школы сочтет это необходимым. Новые правила также дают учителям право обыскивать рюкзаки и предоставляют юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных устройств. Согласно руководству, школам предлагаются четыре различных подхода для обеспечения соблюдения этого руководства. Самый "простой" вариант - полный запрет на использование телефонов на территории школы, при этом ученикам предлагается оставлять их дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Четвертый подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при "строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат".
https://ria.ru/20231201/gd-1913069805.html
великобритания
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, англия, в мире
Великобритания, Англия, В мире
В Великобритании вводят полный запрет на использование телефона в школе
Times: школы в Великобритании вводят полный запрет на мобильные телефоны
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью повышения дисциплины в учебных заведениях, сообщает издание Times
.
«
"Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ, в попытке свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что ученикам, нарушающим запрет, грозит оставление после уроков, а также конфискация их телефонов на срок, пока директор школы сочтет это необходимым. Новые правила также дают учителям право обыскивать рюкзаки и предоставляют юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных устройств.
Согласно руководству, школам предлагаются четыре различных подхода для обеспечения соблюдения этого руководства. Самый "простой" вариант - полный запрет на использование телефонов на территории школы, при этом ученикам предлагается оставлять их дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Четвертый подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при "строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат".
В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школах