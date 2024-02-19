В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое
Mundo: военный ВСУ заявил, что танки скоро перестанут применять в бою из-за БПЛА
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный заявил, что из-за беспилотников танки скоро перестанут использоваться на поле боя, пишет испанская газета Mundo.
"Дроны правят на поле боя, и их тысячи. Наше ежедневное усилие - выжить. Танк сейчас является самым уязвимым оружием. Скоро они перестанут использоваться. Фактически, поскольку у нас почти нет боеприпасов, и русские это знают, мы используем их все меньше и меньше", - заявил изданию украинский танкист по имени Виктор. Он также признался, что сейчас испытывает "гораздо больший" страх, чем раньше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.