Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 19.02.2024 (обновлено: 14:04 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/tanki-1928213210.html
В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое
В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое - РИА Новости, 19.02.2024
В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое
Украинский военный заявил, что из-за беспилотников танки скоро перестанут использоваться на поле боя, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:45
2024-02-19T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd3187029bb6c4520df899c280b297f9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный заявил, что из-за беспилотников танки скоро перестанут использоваться на поле боя, пишет испанская газета Mundo. "Дроны правят на поле боя, и их тысячи. Наше ежедневное усилие - выжить. Танк сейчас является самым уязвимым оружием. Скоро они перестанут использоваться. Фактически, поскольку у нас почти нет боеприпасов, и русские это знают, мы используем их все меньше и меньше", - заявил изданию украинский танкист по имени Виктор. Он также признался, что сейчас испытывает "гораздо больший" страх, чем раньше. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818498_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_85880f19de547dfe98541140caf47aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ считают, что эпоха танков на поле боя уходит в прошлое

Mundo: военный ВСУ заявил, что танки скоро перестанут применять в бою из-за БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский военный заявил, что из-за беспилотников танки скоро перестанут использоваться на поле боя, пишет испанская газета Mundo.
"Дроны правят на поле боя, и их тысячи. Наше ежедневное усилие - выжить. Танк сейчас является самым уязвимым оружием. Скоро они перестанут использоваться. Фактически, поскольку у нас почти нет боеприпасов, и русские это знают, мы используем их все меньше и меньше", - заявил изданию украинский танкист по имени Виктор. Он также признался, что сейчас испытывает "гораздо больший" страх, чем раньше.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала