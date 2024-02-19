В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке
СК завел дело после повреждения мемориальных табличек в парке в Новой Москве
© ГСУ СК России по городу МосквеПамятная табличка, подвергшаяся вандализму в Новомосковском административном округе
© ГСУ СК России по городу Москве
Памятная табличка, подвергшаяся вандализму в Новомосковском административном округе
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России)", - сказала она.
По данным следствия, в СМИ появилась информация, что несколько человек в одном из парков в Новой Москве повредили мемориальные таблички. Сейчас следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают очевидцев.