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В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке - РИА Новости, 19.02.2024
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14:33 19.02.2024 (обновлено: 14:36 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/tablichki-1928247133.html
В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке
В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке - РИА Новости, 19.02.2024
В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке
Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:33
2024-02-19T14:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России)", - сказала она. По данным следствия, в СМИ появилась информация, что несколько человек в одном из парков в Новой Москве повредили мемориальные таблички. Сейчас следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают очевидцев.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке

СК завел дело после повреждения мемориальных табличек в парке в Новой Москве

© ГСУ СК России по городу МосквеПамятная табличка, подвергшаяся вандализму в Новомосковском административном округе
Памятная табличка, подвергшаяся вандализму в Новомосковском административном округе
© ГСУ СК России по городу Москве
Памятная табличка, подвергшаяся вандализму в Новомосковском административном округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России)", - сказала она.
По данным следствия, в СМИ появилась информация, что несколько человек в одном из парков в Новой Москве повредили мемориальные таблички. Сейчас следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают очевидцев.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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