https://ria.ru/20240219/tablichki-1928247133.html

В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке

В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке - РИА Новости, 19.02.2024

В Новой Москве вандалы повредили мемориальные таблички в парке

Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:33

2024-02-19T14:33

2024-02-19T14:36

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после публикаций СМИ о том, что в одном из парков несколько человек повредили мемориальные таблички, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России)", - сказала она. По данным следствия, в СМИ появилась информация, что несколько человек в одном из парков в Новой Москве повредили мемориальные таблички. Сейчас следователи осматривают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают очевидцев.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)