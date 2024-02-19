https://ria.ru/20240219/svo-1928301626.html

Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки

Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки - РИА Новости, 19.02.2024

Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки

Ярославская область направила в зону специальной военной операции тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и другие нужные бойцам вещи, сообщило региональное... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:53

2024-02-19T17:53

2024-02-19T17:53

надежные люди

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Ярославская область направила в зону специальной военной операции тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и другие нужные бойцам вещи, сообщило региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что участники проекта Народного фронта "Всё для Победы!" на собранные ярославскими предприятиями и предпринимателями средства закупили необходимые бойцам вещи и отправили на передовую. Фуру для доставки груза в зону СВО оплатило правительство Ярославской области. "Груз предназначен для разных формирований, в том числе гаубичного артиллерийского дивизиона имени Толбухина и 299-го парашютно-десантного полка. В состав груза вошли тепловизоры, усилители сигнала сотовой связи, генераторы, электростанции, тепловые пушки, автомобильные и строительные инструменты, ГСМ, сетка-рабица и многое другое", – рассказал активист Народного фронта Михаил Бочаров. Кроме того, как сообщает Народный фронт, предприниматели выделили 15 кубометров пиломатериала для обустройства позиций. А одна из компаний безвозмездно предоставила двигатель для "Урала", собранный из новых запчастей.

https://ria.ru/20240219/gumpomosch-1928270734.html

ярославская область

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ярославская область