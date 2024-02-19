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Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки - РИА Новости, 19.02.2024
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17:53 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/svo-1928301626.html
Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки
Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки - РИА Новости, 19.02.2024
Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки
Ярославская область направила в зону специальной военной операции тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и другие нужные бойцам вещи, сообщило региональное... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:53
2024-02-19T17:53
надежные люди
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Ярославская область направила в зону специальной военной операции тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и другие нужные бойцам вещи, сообщило региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что участники проекта Народного фронта "Всё для Победы!" на собранные ярославскими предприятиями и предпринимателями средства закупили необходимые бойцам вещи и отправили на передовую. Фуру для доставки груза в зону СВО оплатило правительство Ярославской области. "Груз предназначен для разных формирований, в том числе гаубичного артиллерийского дивизиона имени Толбухина и 299-го парашютно-десантного полка. В состав груза вошли тепловизоры, усилители сигнала сотовой связи, генераторы, электростанции, тепловые пушки, автомобильные и строительные инструменты, ГСМ, сетка-рабица и многое другое", – рассказал активист Народного фронта Михаил Бочаров. Кроме того, как сообщает Народный фронт, предприниматели выделили 15 кубометров пиломатериала для обустройства позиций. А одна из компаний безвозмездно предоставила двигатель для "Урала", собранный из новых запчастей.
https://ria.ru/20240219/gumpomosch-1928270734.html
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ярославская область
Надежные люди, Ярославская область
Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры и тепловые пушки

Ярославская область направила в зону СВО тепловизоры, генераторы и другие вещи

© Народный фронт | Ярославская областьЯрославская область направила в зону СВО генераторы
Ярославская область направила в зону СВО генераторы
© Народный фронт | Ярославская область
Ярославская область направила в зону СВО генераторы
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Ярославская область направила в зону специальной военной операции тепловизоры, генераторы, тепловые пушки и другие нужные бойцам вещи, сообщило региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что участники проекта Народного фронта "Всё для Победы!" на собранные ярославскими предприятиями и предпринимателями средства закупили необходимые бойцам вещи и отправили на передовую. Фуру для доставки груза в зону СВО оплатило правительство Ярославской области.
"Груз предназначен для разных формирований, в том числе гаубичного артиллерийского дивизиона имени Толбухина и 299-го парашютно-десантного полка. В состав груза вошли тепловизоры, усилители сигнала сотовой связи, генераторы, электростанции, тепловые пушки, автомобильные и строительные инструменты, ГСМ, сетка-рабица и многое другое", – рассказал активист Народного фронта Михаил Бочаров.
Кроме того, как сообщает Народный фронт, предприниматели выделили 15 кубометров пиломатериала для обустройства позиций. А одна из компаний безвозмездно предоставила двигатель для "Урала", собранный из новых запчастей.
Грузовики с печками и стройматериалами отправили на СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Вчера, 16:02
 
Надежные людиЯрославская область
 
 
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