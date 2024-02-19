https://ria.ru/20240219/svo-1928268401.html
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:49
2024-02-19T15:49
2024-02-19T16:05
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации."Совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) производят. И там с учетом мнений специалистов... были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу", - сказал он.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО
Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО
ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации.
"Совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) производят. И там с учетом мнений специалистов... были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу", - сказал он.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов