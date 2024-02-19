https://ria.ru/20240219/svo-1928268401.html

Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО

Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:49

2024-02-19T15:49

2024-02-19T16:05

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации."Совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) производят. И там с учетом мнений специалистов... были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу", - сказал он.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

россия

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр