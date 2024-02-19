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Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 19.02.2024 (обновлено: 16:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/svo-1928268401.html
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:49
2024-02-19T16:05
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации."Совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) производят. И там с учетом мнений специалистов... были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу", - сказал он.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев предложил Путину идеи по улучшению общей ситуации в зоне СВО

Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации.
"Совсем недавно я посещал ряд наших предприятий, которые средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) производят. И там с учетом мнений специалистов... были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал верховному главнокомандующему по этому поводу", - сказал он.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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