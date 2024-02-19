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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 275 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:19
2024-02-19T15:19
2024-02-19T15:36
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Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 275 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки свыше 275 военных на Донецком направлении