https://ria.ru/20240219/svo-1928260184.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 275 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:19

2024-02-19T15:19

2024-02-19T15:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

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Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 275 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240219/zrk-1928260339.html

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вооруженные силы украины, россия, украина