https://ria.ru/20240219/svo-1928239586.html

Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО

Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО - РИА Новости, 19.02.2024

Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО

Таможенники в Сочи передали на нужды специальной военной операции конфискованные на российско-абхазской границе четыре автомобиля, сообщает Южное таможенное... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

2024-02-19T14:12

надежные люди

авто

сочи

россия

абхазия

южное таможенное управление

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg

СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Таможенники в Сочи передали на нужды специальной военной операции конфискованные на российско-абхазской границе четыре автомобиля, сообщает Южное таможенное управление. По данным ведомства, Nissan Skylin, Nissan Elgrand, Toyota Alphard, "ВАЗ-2107" ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства и были изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. В рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства. "В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе", - говорится на сайте таможни. Уточняется, что военнослужащим также переданы более пяти тысяч пачек сигарет, 93 рулона ткани, 50 мешков гипсовой штукатурки.

https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html

сочи

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, сочи, россия, абхазия, южное таможенное управление, toyota corolla