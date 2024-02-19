https://ria.ru/20240219/svo-1928239586.html
Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО
Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО
Таможенники в Сочи передали на нужды специальной военной операции конфискованные на российско-абхазской границе четыре автомобиля, сообщает Южное таможенное... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
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СОЧИ, 19 фев - РИА Новости. Таможенники в Сочи передали на нужды специальной военной операции конфискованные на российско-абхазской границе четыре автомобиля, сообщает Южное таможенное управление. По данным ведомства, Nissan Skylin, Nissan Elgrand, Toyota Alphard, "ВАЗ-2107" ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства и были изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. В рамках административных производств машины впоследствии были обращены в собственность государства. "В Сочи военнослужащим переданы четыре транспортных средства, табачная продукция и другие товары, изъятые ранее на российско-абхазской границе", - говорится на сайте таможни. Уточняется, что военнослужащим также переданы более пяти тысяч пачек сигарет, 93 рулона ткани, 50 мешков гипсовой штукатурки.
https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html
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авто, сочи, россия, абхазия, южное таможенное управление, toyota corolla
Надежные люди, Авто, Сочи, Россия, Абхазия, Южное таможенное управление, Toyota Corolla
Таможенники в Сочи отправили четыре конфискованных автомобиля на нужды СВО
Таможенники Сочи передали изъятые на границе четыре автомобиля на нужды СВО