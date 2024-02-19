https://ria.ru/20240219/svo-1928223501.html
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО
Власти Магадана отправили в зону специальной военной операции полтонны рыбной продукции и рыболовные сети, сообщает мэрия города. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:16
2024-02-19T13:16
2024-02-19T13:16
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магадан
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МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Власти Магадана отправили в зону специальной военной операции полтонны рыбной продукции и рыболовные сети, сообщает мэрия города. "Ко Дню защитника Отечества наши бойцы получили гуманитарную помощь от мэрии города Магадана. Более полутонны рыбной продукции (541 килограмм), а также по просьбе земляков - 60 мешков с рыболовными сетями для защиты боевой техники от БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240216/noski-1927871149.html
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магадан
Власти Магадана отправили морепродукты и сети в зону СВО
Власти Магадана отправили в зону СВО полтонны рыбной продукции и рыболовные сети
МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Власти Магадана отправили в зону специальной военной операции полтонны рыбной продукции и рыболовные сети, сообщает мэрия города.
"Ко Дню защитника Отечества наши бойцы получили гуманитарную помощь от мэрии города Магадана. Более полутонны рыбной продукции (541 килограмм), а также по просьбе земляков - 60 мешков с рыболовными сетями для защиты боевой техники от БПЛА", - говорится в сообщении.
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