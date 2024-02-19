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Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/svo-1928192709.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 19.02.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:40
2024-02-19T11:40
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240219/vsu-1928192321.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
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макеевка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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