https://ria.ru/20240219/svo-1928192709.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 19.02.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:40

2024-02-19T11:40

2024-02-19T11:40

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240219/vsu-1928192321.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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макеевка, украина, донецкая народная республика