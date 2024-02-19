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В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 19.02.2024
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
Украинский дрон-камикадзе удалось сбить днем в воскресенье из стрелкового оружия с детонацией в воздухе в приграничном районе Белгородской области, рассказал... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:21
2024-02-19T11:21
2024-02-19T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
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белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе удалось сбить днем в воскресенье из стрелкового оружия с детонацией в воздухе в приграничном районе Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 13.00 18 февраля поступило сообщение об уничтожении из стрелкового оружия дрона-камикадзе вблизи границы с Украиной в Белгородском районе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что боеприпас беспилотника сдетонировал в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в приграничном Белгородском районе село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе.
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия
Украинский БПЛА, атаковавший Белгородскую область, сбили из стрелкового оружия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе удалось сбить днем в воскресенье из стрелкового оружия с детонацией в воздухе в приграничном районе Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13.00 18 февраля поступило сообщение об уничтожении из стрелкового оружия дрона-камикадзе вблизи границы с Украиной в Белгородском районе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что боеприпас беспилотника сдетонировал в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в приграничном Белгородском районе село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе.
На Украине началась мировая война дронов