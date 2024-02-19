https://ria.ru/20240219/svo-1928188579.html

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия - РИА Новости, 19.02.2024

В Белгородской области сбили украинский дрон из стрелкового оружия

Украинский дрон-камикадзе удалось сбить днем в воскресенье из стрелкового оружия с детонацией в воздухе в приграничном районе Белгородской области, рассказал... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:21

2024-02-19T11:21

2024-02-19T11:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе удалось сбить днем в воскресенье из стрелкового оружия с детонацией в воздухе в приграничном районе Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 13.00 18 февраля поступило сообщение об уничтожении из стрелкового оружия дрона-камикадзе вблизи границы с Украиной в Белгородском районе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что боеприпас беспилотника сдетонировал в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в приграничном Белгородском районе село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков