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В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом - РИА Новости, 19.02.2024
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12:40 19.02.2024 (обновлено: 12:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sud-1928210421.html
В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом
В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом - РИА Новости, 19.02.2024
В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом
Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из трех активистов общественного движения "Стопхам" (ликвидирован по требованию Минюста) за... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:40
2024-02-19T12:49
происшествия
москва
стопхам
ярославское шоссе
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из трех активистов общественного движения "Стопхам" (ликвидирован по требованию Минюста) за драку с бойцами спецподразделения "Гром" на Ярославском шоссе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, &lt;…&gt; окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, &lt;…&gt; Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима", - огласила решение судья.Бунина, Котова и Горбачевского признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и хулиганстве группой лиц (часть 2 статьи 213 УК). Уголовное дело возбудили в июне 2022 года: по версии обвинения, фигуранты спровоцировали конфликт с полицейским спецназом, который на тот момент находился на спецзадании. Активисты подошли к служебному автомобилю, начали нецензурно выражаться, кричать и бить по кузову. При этом полицейские, представившись, попросили прекратить хулиганство, но обвиняемые не отреагировали на требования и накинулись на силовиков с кулаками, говорится в обвинительном заключении. Активистов задержали и по решению суда отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240219/arest-1928185328.html
https://ria.ru/20210518/stopkham-1732870728.html
москва
ярославское шоссе
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происшествия, москва, стопхам, ярославское шоссе
Происшествия, Москва, Стопхам, Ярославское шоссе
В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом

Активисты "Стопхама" получили до шести лет колонии за драку со спецназом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из трех активистов общественного движения "Стопхам" (ликвидирован по требованию Минюста) за драку с бойцами спецподразделения "Гром" на Ярославском шоссе в 2022 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений окончательно назначить Бунину Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> окончательно назначить Котову Кириллу Владимировичу шесть лет исправительной колонии общего режима, <…> Горбачевскому Алексею Викторовичу окончательно назначить шесть лет колонии общего режима", - огласила решение судья.
Бунина, Котова и Горбачевского признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и хулиганстве группой лиц (часть 2 статьи 213 УК).
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Уголовное дело возбудили в июне 2022 года: по версии обвинения, фигуранты спровоцировали конфликт с полицейским спецназом, который на тот момент находился на спецзадании.
Активисты подошли к служебному автомобилю, начали нецензурно выражаться, кричать и бить по кузову. При этом полицейские, представившись, попросили прекратить хулиганство, но обвиняемые не отреагировали на требования и накинулись на силовиков с кулаками, говорится в обвинительном заключении.
Активистов задержали и по решению суда отправили в СИЗО.
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