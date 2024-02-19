Студенты Сеченовки будут делать маскировочные сети для военных
Студенты Сеченовки будут делать масксети и перевязочные пакеты для военных
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети, изготавливать индивидуальные перевязочные пакеты, хирургические салфетки и нашлемники, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Сеченовский университет открыл мастерскую "Сеченовский университет в помощь фронту" на базе своего историко-патриотического центра имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян (Троян-центр). Там обучающиеся и сотрудники уже начали плести маскировочные сети и изготавливать индивидуальные перевязочные пакеты, хирургические салфетки, нашлемники для участников спецоперации", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
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© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
3 из 3
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
1 из 3
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
2 из 3
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети
© Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского университета
3 из 3
Ректор университета Петр Глыбочко отметил, что открытие мастерской важно и для воспитательной, и для патриотической работы с молодежью. Руководство университета приветствует все идеи по расширению деятельности мастерской и готово их поддержать, подчеркнули в пресс-службе.
Директор Троян-центра Марина Черниченко уточнила, что волонтеры, работающие в мастерской, все время на связи с бойцами и знают их самые горячие просьбы.
"Недавно мы разговаривали с бойцами, которые находятся там, "за ленточкой". Там очень плохая погода: растаявший снег, грязь. Бойцы сказали, что им очень нужны специальные тактические гамаши, которые надеваются поверх формы. Я надеюсь, что мы сможем помочь им и с этим вопросом", - сказала Черниченко, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что работать в мастерской могут все желающие из числа обучающихся и сотрудников Сеченовского университета.