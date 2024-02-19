https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928319881.html

Студенты Сеченовки будут делать маскировочные сети для военных

Студенты Сеченовки будут делать маскировочные сети для военных - РИА Новости, 19.02.2024

Студенты Сеченовки будут делать маскировочные сети для военных

Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:26

2024-02-19T19:26

2024-02-19T19:26

надежные люди

общество

петр глыбочко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928318601_126:0:1154:578_1920x0_80_0_0_2ccceec3bff6aa534714adac00549898.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской "Сеченовский университет в помощь фронту" начали плести маскировочные сети, изготавливать индивидуальные перевязочные пакеты, хирургические салфетки и нашлемники, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Сеченовский университет открыл мастерскую "Сеченовский университет в помощь фронту" на базе своего историко-патриотического центра имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян (Троян-центр). Там обучающиеся и сотрудники уже начали плести маскировочные сети и изготавливать индивидуальные перевязочные пакеты, хирургические салфетки, нашлемники для участников спецоперации", - говорится в сообщении. Ректор университета Петр Глыбочко отметил, что открытие мастерской важно и для воспитательной, и для патриотической работы с молодежью. Руководство университета приветствует все идеи по расширению деятельности мастерской и готово их поддержать, подчеркнули в пресс-службе. Директор Троян-центра Марина Черниченко уточнила, что волонтеры, работающие в мастерской, все время на связи с бойцами и знают их самые горячие просьбы. "Недавно мы разговаривали с бойцами, которые находятся там, "за ленточкой". Там очень плохая погода: растаявший снег, грязь. Бойцы сказали, что им очень нужны специальные тактические гамаши, которые надеваются поверх формы. Я надеюсь, что мы сможем помочь им и с этим вопросом", - сказала Черниченко, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что работать в мастерской могут все желающие из числа обучающихся и сотрудников Сеченовского университета.

https://ria.ru/20240219/gumpomosch-1928270734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр глыбочко